Górniak odmówiła Dodzie! Teraz tłumaczy dlaczego. „To jest trochę smutne”

Edyta Górniak tłumaczy na nagraniu na Inststories, dlaczego odmówiła udziału w koncercie organizowanym przez Dorotę „Dodę” Rabczewską. Panie się raczej już nie polubią.

Na serwisie Inststories Edyta Górniak wypowiedziała się na temat śmierci Pawła Adamowicza i propozycji Dody. Wtedy mówi o swoich odczuciach tej tragicznej zbrodni i twierdzi, że tą tragedię: „Doda wykorzystała dla własnych korzyści”.

„W takich momentach, kiedy potrzebujemy czuć jedność, to jest taka piękna emocja, ale uważam, że ta emocja została użyta jako platforma do naprawienia PR-u przez Dorotę” – zaczęła swoją wypowiedź Edyta Górniak.

Edyta Górniak podkreśliła w wypowiedzi, że nie czuje nienawiści do Dody, ani do nikogo innego. Wyznała, że ma w sobie ogromne pokłady empatii i miłości, bo bez tego nigdy nie wyszłaby na scenę.

„Żeby było jasne, ja nie mam w sobie uczucia nienawiści do nikogo. Nie ma w moim umyśle miejsca na taką emocję. Nie odmówiłam dlatego, że mam do kogoś nienawiść. Nie przemówiło do mnie to, że ktoś w ubikacji w ręczniku, tuż po kąpieli, nagrywa taki filmik w momencie, kiedy mamy żałobę narodową w Polsce. To po prostu do mnie nie przemówiło. Myślę, że gdyby Dorota miała więcej wyczucia, więcej wrażliwości na tę sytuację, to trafiłaby do mnie” – mówiła.

Dodatkowo zarzuca ona Dodzie, że ich konflikt i dyskusja na temat jej udziału w koncercie stały się ważnym medialnym tematem i przysłoniły pogrzeb.

„To jest trochę smutne, bo mój udział czy brak tego udziału niczego nie zmienił. Zaproszenie mnie nie jest jednoznaczne z tym, że ktoś chce przeprosić, bo nie brzmiało to w taki sposób. Myślę, że ten brak taktu, nagrywania się w tym ręczniku, w łazience, słuchajcie, to nie przemawia do mnie. Ja mam trochę inny stopień wrażliwości” – dodawała.

„Jeśli chodzi o osobę Doroty, ja nie mam do niej żalu, w skali moich doświadczeń życiowych jej osoba nie jest w stanie mi dać przykrości, które są dla mnie ważne i które odznaczają się na moim życiu, życzę jej i wszystkim jak najlepiej” – podkreśliła.

Źródło: Facebook/ Inststories