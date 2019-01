Legenda muzyki – Michael Jackson oskarżony o pedofilię! Wszytko przez dokument z relacjami domniemanych ofiar [VIDEO]

Legenda muzyki – Michael Jackson oskarżony o pedofilię! Na festiwalu filmu niezależnego Sundance pokazano dokument, który może zabić legendę. „Leaving Neverland” to ma być opowieść o historię dwóch chłopców, którzy jak twierdzą mieli być molestowani przez Michaela Jacksona.

Jak pokazuje dokument, już dorośli mężczyźni, opowiadają jak w czasie kiedy byli dziećmi Michael Jackson miał ich molestować i oskarżają go o pedofilię. Jedna z ofiar molestowania miała siedem lat, druga dziesięć.

W dokumencie, dorośli już mężczyźni opowiadają o tym jak byli molestowani przez Michaela Jacksona. Film ma być dowodem na to, że nieżyjący od blisko dekady król popu był pedofilem.

To nie pierwszy raz, kiedy formułowane są takie oskarżenia wobec piosenkarza.

W dokumencie bohaterami są Wade Robson i James Safechuck, którzy jako kilkuletni chłopcy regularnie bywali w słynnej posiadłości Jacksona „Neverland”. Część filmu poświęcona jest przestępstwom seksualnym piosenkarza, a druga mówi o tym jak chłopcy wychodzili z traumy.

Ich relacje są szokujące, twierdza, że mieli kontakty seksualne z Jacksonem. Piosenkarz miał płacić dzieciom za seks drogą biżuterią, włączać im filmy pornograficzne i brać z nimi śluby „na niby”.

Co więcej twierdzą, że piosenkarz zabraniał chłopcom mówienia komukolwiek o tym, jak spędza z nimi czas. Groził im, że jeśli sprawy wyjdą na jaw to pójdą do więzienia.

Były król popu nadal ma zatwardziałych fanów i w związku przed obawami ich właśnie, seans festiwalowy był ochraniany przez policję.

Look how this boy treated the kids! Michael Jackson really looked like a monster… 🙄 #LeavingNeverland pic.twitter.com/fAlc8SWKkt — maria (@strangerinmscou) January 26, 2019

