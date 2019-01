Maryla Rodowicz obraziła wnuczę premiera, teraz się tłumaczy. „Ja nawet nie wiem, jak to się robi”

Zamieszczony z konta Maryli Rodowicz na Instagramie wpis oburzył Monicę Miller. Leciwa piosenkarka zamieściła bowiem zdjęcie z treningu tenisa. Jak się okazało, szkoli ją w tym zakresie… były narzeczony wnuczki Leszka Millera. Ciągle żwawa legenda polskiej sceny opatrzyła fotografię hasztagiem „szkoda, że gej”. I oznaczyła konto Miller.

Wnuczka byłego premiera rozstała się ze swoim narzeczonym, ponieważ ukrywał przed nią skłonności homoseksualne.

Monica Miller nie kryła oburzenia. „Czy to jest jakiś żart?!” – pytała.

„Czy na pewno chcesz, żebym wyciągnęła wszystko, co mam na ten temat?” – czytamy w jej instastories.

„Jak można bronić kolesia, który w tym samym momencie, kiedy ja byłam na pogrzebie ojca, chwalił mi się, że flirtuje z modelem z instagrama” – podsumowała.

Maryla Rodowicz skasowała haniebny wpis i zamieściła drugie zdjęcie, w opisie zamieszczając przeprosiny.

„#trenerow dwoch #z lewej silownia z prawej tenis #przepraszam jezeli kogos urazilam poprzednim wpisem #” – napisała.

– Gram z Gabrysiem od kilku miesięcy. Wspominał mi, że był w związku z panną Moniką Miller i że boli go to, że ogłosiła, że rzekomo jest gejem – mówiła w rozmowie z „Super Expressem” celebrytka.

– Zrobiliśmy po treningu wspólne zdjęcie, poprosiłam Gabrysia, żeby zrobił opis, bo robi to sprawniej ode mnie. Oznaczył Monikę. Ja nawet nie wiem, jak to się robi. Jego wpis był żartem, który miał się odnosić do pomówień – tłumaczyła się.

Leciwa piosenkarka podkreślała, że dla niej nie jest ważne, kto jest jakiej orientacji, bo „wszyscy jesteśmy tacy sami”.

– Nie wiem, jakiej jest orientacji i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma dla mnie znaczenia orientacja jakiejkolwiek innej osoby. Wszyscy jesteśmy tacy sami. A Gabryś jest dobrze wychowanym, dowcipnym młodzieńcem, jest dobrym partnerem do tenisa i to jest dla mnie najważniejsze – twierdziła.

