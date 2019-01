Partie narodowe w Europie zmieniają taktykę i nie chcą już opuszczać Unii. A co w zamian?

Nacjonalistyczna partia Szwedzcy Demokraci ogłosiła, że zamiast postulatu wyjścia Szwecji z UE skupi się na reformowaniu tej organizacji. Nie jest to pierwsza decyzja tego typu. Wcześniej w podobnych duchu zreformowania UE w platformę współpracy suwerennych narodów i rezygnację z Frexitu ogłosiła Marine Le Pen i jej Zjednoczenie Narodowe.

Może to być nowa taktyka budowanego ruchy narodowe ogólnoeuropejskiego sojuszu przed majowymi wyborami do PE. Uzasadnienie rezygnacji z postulatu opuszczenie Unii brzmi we Francji, Włoszech, czy Szwecji dość podobnie.

Wg deputowanego do Parlamentu Europejskiego z ramienia Szwedzkich Demokratów Petera Lundgrena przyczyną nowej strategii jest realna szansa zwycięstwa krytycznych wobec UE partii w majowych wyborach do europarlamentu.

„Po raz pierwszy mamy realną szansę na reformę UE od środka” – stwierdził Lundgren.

„Mamy prawo być panami we własnym domu, a jednocześnie możemy współpracować z sąsiadami” – oświadczył z kolei przewodniczący Szwedzkich Demokratów Jimmie Akesson.

„W obecnej sytuacji nie ma większości w szwedzkim parlamencie, aby przeprowadzić referendum na temat wyjścia Szwecji z UE. W związku z tym będziemy konstruktywną siłą w europarlamencie i zrobimy co w naszej mocy, aby poszczególni członkowie UE odzyskali władzę nad swoimi krajami” – powiedział Akesson w wywiadzie dla prawicowej gazety „Samtiden”.

Lider szwedzkich nacjonalistów dodał, że jego partia opowiada się za wolnym handlem, gdyż „Szwecja jest niewielkim krajem uzależnionym od eksportu”.

Hasło swexitu, czyli opuszczenia UE przez Szwecję, pojawiało się wcześniej w programie Szwedzkich Demokratów, którzy chwalili np. decyzję Brytyjczyków. Szwedzcy Demokraci mają obecnie dwóch eurodeputowanych, którzy w 2018 roku dołączyli do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (grupa, do której należy też… PiS).

W 2014 roku w wyborach do PE Szwedzcy Demokraci uzyskali 9,7 proc. poparcia. W 2018 roku w wyborach parlamentarnych ugrupowanie to zdobyło 17,5 proc.

Z kolei francuskie Zjednoczenie Narodowe to obecnie lider sondaży przed wyborami do PE. Marine W obliczu możliwości wygranej można zauważyć złagodzenie niektórych postulatów narodowców.

Zrezygnowali oni m.in. z postulatu wycofania Francji ze strefy euro, a także przestali mówić o frexicie. Marine Le Pen także liczy na możliwość zmian we „funkcjonowaniu UE”, opartej na koncepcji „europejskiego sojuszu narodów”.

Wg szefowej Zjednoczenia Narodowego, UE w obecnym kształcie „zdyskredytowała ideę Europy”. Doprowadziła do tego m.in. działalność Komisji Europejskiej, instytucji „złożonej z technokratów bez żadnego mandatu wyborczego”, a wyposażonej w ogromne prerogatywy. Pora więc na inną koncepcję Europy i zaczyna się robić ciekawie…

