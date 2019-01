Rafalska oszalała! Szykuje się program „babcia plus”. Będą przywileje dla pracujących babć i dziadków?

Minister Rafalska chce skopiować wzory Węgierskie? Jednym z rozwiązań, których nie ma w Polsce jest płatny urlop dla pracujących babć i dziadków, żeby mogli zajmować się wnukami. Ten pomysł spodobał się minister Elżbiecie Rafalskiej. Czy zostanie przeniesiony na nasz rodzimy grunt?

Minister odbyła wizytę na Węgrzech, by na własne oczy przekonać się, jak funkcjonuje tam system pomocy rodzinom. Uwagę Rafalskiej szczególnie zwrócił pomysł specjalnych urlopów dla babć i dziadków.

W rządzonym przez Viktora Orbana kraju płatny urlop macierzyński trwa trzy lata. Jeżeli mama chce wcześniej wrócić do pracy, wówczas z urlopu – jeśli także pracują – mogą skorzystać dziadkowie, by dalej zajmować się dzieckiem.

– Na pewno to jest istotne, ponieważ młoda rodzina czasami, szczególnie przy pierwszym dziecku, potrzebuje wsparcia swojej mamy – oceniła Elżbieta Rafalska.

W Polsce można liczyć na roczny urlop macierzyński i rodzicielski. Później mama może pójść na bezpłatny urlop macierzyński albo wrócić do pracy. Dziecko najczęściej trafia wtedy do żłobka. I wtedy mama musi wziąć zwolnienia lekarskie, na co pracodawcy nie patrzą przychylnym okiem.

Źródło: fakt.pl