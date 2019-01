SONDAŻ: PiS chyba nic nie zaszkodzi. Trwa pompowanie Biedronia. KORWiN pod progiem

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził sondaż poparcia dla partii politycznych. Okazuje się, że odpalona przez „Gazetę Wyborczą” „bomba” z taśmami Jarosława Kaczyńskiego, a nawet areszt dla przybocznego do niedawna adiutanta ministra Antoniego Macierewicza, nijak Prawu i Sprawiedliwości nie szkodzą.

Totalna opozycja jeszcze może wierzy w buldogi, z którymi miał się całować minister koordynator Mariusz Kamiński (zeznania mec. Nowaczyka w aferze nieruchomości warszawskich), ale chyba „porzućcie już wszelką nadzieję”… Zwłaszcza gdy b. polityk ZChN, a obecnie niemal frontmen oporu przeciw „kaczystowskiemu reżimowi”, czyli sam Niesiołowski, okazuje się takim sztukmistrzem sztuki kochania…

Wracajmy jednak do sondażu. Chęć głosowania na PiS zgłosiło 37 proc. badanych, PO dostało w tym sondażu 24 proc. W porównaniu z naszym poprzednim badaniem wyniki obu partii są na podobnym poziomie.

Jednak na trzecią siłę wyrasta partia Roberta Biedronia, której konwencja odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Tutaj można mówić o premii za nowość, a plusem jest też, że nie ma ona jeszcze nawet programu, więc i kontrowersji budzić nie może. Dodatkowo Biedroń ma jakąś wyjątkowo dobrą prasę (homolobby?).

Może przyjąłby jednak do partii posła Stefana, aby zapewnić pewną symetrie jurności homo i hetero? Od razu co urośnie. Na razie w sondażu Pollstera tylko sam Biedroń dostał 10 proc. i jest to i tak wzrost o jeden punkt proc.

Do Sejmu weszłyby jeszcze PSL z 7 proc., Kukiz’15 – 6 proc., a pod kreską są SLD Lewica Razem i Nowoczesna – po 4 proc., partia KORWiN – 3 proc., Razem i Zieloni – po 2 proc., Teraz! Ryszarda Petru – 1 proc.