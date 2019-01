To była wpadka miesiąca! Internauci kpią z Ewy Kopacz [GALERIA MEMÓW]

Ewa Kopacz i dinozaury! Internauci się śmieją i tworzą memy i przeróbki zdjęć. Była premier była gościem programu „Fakt Opinie”. W pewnym momencie na poparcie jednego z politycznych argumentów, zachowując się niczym Ryszard Petru, opowiedziała o tym jak ludzie radzili sobie w dawnych czasach z dinozaurami.

„Przypomnę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze były dinozaury, a ludzie nie mieli jeszcze żadnych strzelb, nie mieli broni nowoczesnej, która pozwoliłaby im je zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura” – powiedziała.

„Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno dinozaur nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać” – dodała.

Oto reakcja internautów:

Ewa Kopacz kłamała o ludziach i dinozaurach. Żyliśmy w symbiozie, co potwierdzają zdjęcia: pic.twitter.com/TTUig2oj78 — Jakub Wiech (@jakubwiech) January 31, 2019

"Ludzie rzucali kamieniami w dinozaury" Ewa Kopacz nie kłamała.

Daj kamienia !!! 🔊 pic.twitter.com/L7SAo1wqoy — Sympatyczna Anna🕵️‍♀️👴🏼 (@Aniapawpol) January 31, 2019

Byla Premier Polski Ewa Kopacz – polowanie na dinozaury "jesli przez miesiac, dwa rzucali tymi kamieniami"https://t.co/6waRSYaFzM pic.twitter.com/CWGeZGkpoM — The Joker🇵🇱🇨🇦 (@xpilgrim06) January 31, 2019

Ewa Kopacz: "Przypomnę trochę strasznie dawne czasy, wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co wtedy robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura". pic.twitter.com/AaNUd66AZf — Zbigniew Kozlow (@ZbigniewKozlow) January 31, 2019

Rzadkie nagranie pokazujące dinozaura uciekającego przed ludźmi rzucającymi kamieniami ;)#dinozaury @EwaKopacz pic.twitter.com/1r7Nvx8qKl — Michał Górski (@GrskiMichal) January 31, 2019

Srogie piguły :) nawet nie chce wiedzieć jakie konkretnie :) https://t.co/pUJbacTNy5 — Rafał Ot-Frąckiewicz (@rafalhubert) January 31, 2019

