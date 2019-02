Amerykańska Partia Demokratyczna coraz bliżej socjalizmu. Mówią nawet o 90-procentowym podatku

Amerykańska Partia Demokratyczna coraz silniej przekształca się w socjalistyczną partię. Coraz większe w niej wpływy mają lewacy, którzy proponują radykalne podniesienie, podatków nawet do 90% dla najbogatszych.

Senator Elizabeth Warren, reprezentująca stan Massachusetts zabronowała wprowadzenie podatku w wysokości 70% dla Amerykanów mających majątek powyżej 50 mln USD.

Warren nie jest zwyczajrną kongresmenką. Ona ogłosiła, że chce uzyskać nominację swojej partii jako kandydatka na prezydenta w USA w wyborach w 2020 r.

Warren nie jest też jedyną przedstawicielką politycznego lewicowego establishmentu, która wypowiada się w tej sprawie.

Pomysł 70% podatku od dochodu dla osób fizycznych nie jest oryginalnym pomysłem senator Warren. Wcześniej podatek w tej wysokości zaproponowała Alexandria Ocasio-Cortez, nowa radykalna kongresmenka z Partii Demokratycznej, którą lewicowe media promują na przyszłego lidera partii.

Jeszcze bardziej radykalne stanowisko zaprezentowała kongresmenka Ilhan Omar. Ona nie jest formalnie członkinią DP, należy do Demokratyczno-Farmerskiej Partii Pracy ze stanu Minnesota, ale radykalizmem przewyższa radykałów z Partii Demokratycznej.

Ta urodzona z w Somalii muzułmanka chciałby, żeby 1% najbogatszych obywateli musiał zapłacić sprawiedliwy, według niej, podatek.

„Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić” – powiedziała Omar w wywiadzie dla „Through Her Eyes”. „Jedną z nich jest to, że możemy podnieść podatki płacone przez ludzi, którzy są niezwykle zamożni w naszym społeczeństwie. Tak więc 70 procent, 80 procent, mieliśmy aż 90 procent. A więc to jest miejsce, od którego możemy zacząć”.

Kongresmenka Omar jednocześnie wspomniała, że USA mają ogromny militarny budżet, przeto o wiele mniej pieniędzy jest przeznaczane na cele społeczne. Sugestia jest jednoznaczna, Omar chce radykalnych cieć w wojskowym budżecie.

