Co planuje król disco polo? Zenek Martyniuk sprzedaje swój majątek. Zobacz, ile jest wart

Rodzina króla disco polo ma problemy. Pod koniec ubiegłego roku doszło do awantury między synek Zenka Martyniuka, Danielem a jego ciężarną żoną Eweliną. Ta uciekła do rodziców, zaś syn opuścił Podlasie i wyjechał do Warszawy. Oprócz tego Zenek – według doniesień medialnych – przez wyczyny swojego syna zamyka swoją dobrze prosperującą restaurację „Jack Sparrow” w centrum Białegostoku.

Restauracja „Jack Sparrow” należąca do Martyniuków została zamknięta. Jak ustalił „Fakt”, głównym powodem była rozrzutność syna Zenka Martyniuka, Daniela.

– Zenek nie chciał już dokładać do tej knajpy. Daniel ciągle wyciągał pieniądze. Jako właściciel miał dostęp do firmowej karty kredytowej i wszędzie nią płacił. Nie było pieniędzy na faktury, wypłaty i trzeba było zamknąć biznes – mówi proszący o anonimowość były pracownik restauracji.

Według rozmówcy „Faktu”, średnie wpływy z działalności lokalu oscylowały między 70-100 tys. złotych. Była to więc świetnie prosperująca restauracja!

– Lokal jest zamknięty, bo trwa remanent – mówiła żona Zenka Martyniuka, Danuta. Na drzwiach lokalu wisiała kartka informująca, że restauracja jest nieczynna.

Kilka dni później Zenek Martyniuk opublikował informację na swoim Facebooku informację o sprzedaży restauracji. – Sprzedam dobrze prosperujący PUB w centrum miasta Białystok wraz z pełnym wyposażeniem. Bliższe informacje pod numerem telefonu – czytamy w poście.

„Fakt” skontaktował się pod podany numer. Okazuje się, że aby zakupić restauracje, trzeba wyłożyć ponad milion złotych. Oprócz tego dochodzą koszty związane z funkcjonowaniem restauracji, wynagrodzeniem dla pracowników (zatrudnionych jest ok. 15 osób). Według „Faktu”, jest już sporo chętnych kupców.

Restauracja Jack Sparrow mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza. Została otwarta w grudniu 2017 roku. Oferowano tam kuchnię śródziemnomorską połączoną z elementami kuchni polskiej.

Źródło: fakt.pl/facebook.com