Czeka nas szokująca zmiana pogody! „Różnica aż 30 stopni Celsjusza w ciągu doby” [PROGNOZA]

Znane polskie określenie „w marcu jak w garncu” do zmiany. Rozpoczynający się luty zaczyna się bowiem bardzo gwałtownymi zmianami pogody. W Polsce odczujemy aż 30 stopniową różnicę.

Winny zmianom pogody jest wiatr, który w najbliższych dniach przyniesie spadek ciśnienia i ciepłą masę powietrza. W tym samym czasie pozostaniemy również pod wpływem wyżu znad Rosji, a to zwiastuje tzw. zaostrzenie gradientu, czyli różnic ciśnienia i temperatur.

Co to dokładnie oznacza? Bardzo znaczącą zmianę temperatury i to w przeciągu zaledwie 24 godzin. Dziś o poranku w Jasionce odnotowywaliśmy -17,3 stopni Celsjusza, w sobotę i niedzielę w południowych częściach kraju słupek rtęci może poszybować w górę, aż do 12-13 stopni C.

Właściwie w całym kraju weekend zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło. Jedynie w górach temperatura nieznacznie przekraczać będzie 1 stopień powyżej zera, w pozostałych regionach możemy spodziewać się od 5 do 10 stopni C.

Wysoka temperatura mimo, że przyjemna może stać się jednak dużym niebezpieczeństwem. Szybko topniejący lód stwarzać będzie zagrożenie powodziowe, a w górach także lawinowe. Szalejące nad naszymi głowami masy powietrza spowodują również silny wiatr, który w niektórych miejscach przekraczać może 100km/h.

Źródło: IMGW / Pogodynka / NCzas.com