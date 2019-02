Fińska feministka: „Czy biały heteroseksualny mężczyzna jest jeszcze człowiekiem?”. Jest komentarz Korwina

„Wreszcie ktoś otwarcie sformułował podstawową dla dzisiejszej cywilizacji kwestię! P.Sara Särmä, śfińska feministka, zadała pytanie: „Czy biały heteroseksualny mężczyzna jest jeszcze człowiekiem?” – pisze na Twitterze Janusz Korwin Mikke.

Wspomniany tekst tekst pochodzi z wywiadu, udzielonego przez p. Särmä dwa lata temu, ale padają w nim jeszcze inne równie kuriozalne sformułowania, dotyczące mężczyzn. W wywiadzie Särmä odnosi się m.in. do manifestu Valerie Solanas, w którym pisze ona:

„Mężczyzna jest niekompletną kobietą, chodzącą atrofią, aborcją na poziomie genów. „Bycie mężczyzną” oznacza bycie niedostatecznym, ograniczonym emocjonalnie; Męskość jest chorobą ograniczającą. Człowiek jest całkowicie skupiony na sobie, uwięziony w sobie, niezdolny do empatii lub utożsamienia się z innymi, niezdolny do miłości, przyjaźni, uczucia. […] Jest uwięziony w ciemnym miejscu, w połowie drogi między człowiekiem a małpą. Jego pozycja jest nadal dużo gorsza niż u małp, ponieważ, w przeciwieństwie do małp, jest zdolny do szerokiej gamy negatywnych emocji „.

Poniżej komentarz Korwina: