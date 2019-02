Idzie przełom w medycynie? Żydzi zapowiadają: „Za rok będziemy mieć lekarstwo na raka”

To może być największe naukowe odkrycie 100-lecia. Izraelska firma medyczna twierdzi, że za rok będą mieli lek na raka! „W ciągu roku zaprezentujemy kompletne lekarstwo na raka” – obiecują.

O tym przełomowym odkryciu poinformował Dan Aridor z firmy Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi). Jak sami twierdzą, ich zespół pracuje nad terapią, która ma w końcu wygrać z nowotworami.

„Nasze lekarstwo na raka będzie skuteczne od pierwszego dnia, terapia będzie trwać kilka tygodni i nie będzie mieć efektów ubocznych, lub będą one bardzo niskie. Będzie też znacznie tańsza niż inne terapie dostępne na rynku” – twierdzi Aridor.

Warto tutaj wspomnieć, że nowotwory to jedne z najczęstszych przyczyn zgonu ludzi. Jak czytamy na stronie Międzynarodowej Agencji ds. Badań nad Nowotworami (IARC) co roku z nowotworem przegrywa na świecie około 8 milionów ludzi. Co więcej co rocznie diagnozuje się aż 18,1 mln nowych zachorowań na raka.

Idealnym przykładem jak śmiercionośna jest to choroba niech świadczy fakt, że nowotwory odpowiedzialne są za jeden na sześć zgonów na świecie. To druga najczęstsza przyczyna śmierci po chorobach układu krwionośnego.

Prezes zarządu izraelskiej firmy i dyrektor generalny Ilan Morad jest zdania, że ich terapia, którą nazywają MuTaTo ma być czymś w rodzaju „antybiotyku na raka”.

Sam lek ma opierać się na technologii SoAP, która należy do grupy technologii fagowej ekspresji peptydów. Z założenia ta metoda leczenia polega ona na wprowadzeniu DNA kodującego białko, do bakteriofaga – wirusa, który infekuje bakterie.

Ma to pomóc lekarzom na świecie następnie badać jego interakcje z innymi białkami, sekwencjami DNA i małymi cząsteczkami.

W AEBi zajmują się podobnym zjawiskiem, ale ze związkami dwóch lub więcej aminokwasów połączonych w łańcuch. Według Morada peptydy mają kilka zalet w stosunku do przeciwciał.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” od innych terapii ta przygotowywana przez izraelskich naukowców ma skupiać się na tym, że jej działanie skupia się na kilku oddziałujących na komórkę rakową peptydach jednocześnie, w połączeniu z silną toksyną, która ma zabijać komórki rakowe. Dzięki temu komórka rakowa nie będzie w stanie „bronić się” mutacjami przed terapią.

By podkreślić, że metoda firmy Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. jest skuteczna podają oni jeden z pozytywnych przykładów ich metody leczenia nowotworów. Prezes koncernu twierdzi, że jak dotąd firma przeprowadziła pierwszy eksperyment na myszy, u której zahamowano rozwój komórki rakowej i co ważne metoda leczenia nie miało wpływu na zdrowe komórki myszy.

Czyżbyśmy za rok byli świadkami największego przełomu w teraźniejszej historii medycyny?

