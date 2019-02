Internauci kpią z „wielkiej koalicji” Schetyny. „Już wiem o co chodziło Kopacz z tymi dinozaurami”

Inicjatywa Grzegorza Schetyny utworzenia szerokiej koalicji przed wyborami do europarlamentu nie musiała długo czekać na złośliwe komentarze internautów.

Przypomnijmy: w dzisiejszej konferencji uczestniczyli byli premierzy i byli ministrowie, w tym: Kazimierz Marcinkiewicz, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ewa Kopacz, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Jerzy Buzek, którzy podpisali deklarację na rzecz „koalicji europejskiej dla Polski”.

Deklaracja zawiera apel o stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. „Jesteśmy tutaj dzisiaj i podpisujemy deklarację, apel do wszystkich – do partii politycznych, środowisk, samorządów, organizacji pozarządowych, Polek i Polaków, mówiąc o tym, jak ważny jest ten rok, jak ważne są wybory europejskie” – mówił Schetyna.

A oto jak sprawę widzą użytkownicy Twittera:

