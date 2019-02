Japończycy przegięli. Horrendalne ceny biletów na olimpiadę w Tokio. „Te kwoty naprawdę mogą przerazić”

O tym, że ceny biletów na międzynarodowe imprezy, w tym Igrzyska Olimpijskie, często należą do bardzo wysokich wiemy nie od dziś. Niestety, jeśli ktoś zamierzał wybrać się do Tokio w 2020 roku będzie musiał sięgnąć do kieszeni wyjątkowo głęboko.

Podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku najdroższe będą bilety na finały lekkoatletyczne i pływackie – poinformował komitet organizacyjny. Maksymalnie osiągną 130 i 108 tysięcy jenów, czyli 1170 i 975 dolarów. Ceny najniższych wejściówek w innych dyscyplinach to 2500 jenów.

Oprócz rywalizacji na stadionie lekkoatletycznym i pływalni wysokie ceny będą miały bilety na finały w gimnastyce – 72 000 jenów (650 dol.) oraz w grach zespołowych: baseballu – 67 500 jenów (610 dol.), piłce nożnej mężczyzn i obydwu turniejach tenisowych – 54 000 jenów (490 dol.) – napisano na portalu nippon.com.

Nieodłącznym elementem Igrzysk Olimpijskich są ceremonie otwarcia i zamknięcia. Tutaj, cena również może być zaporowa. Jak poinformowano, wejściówki kosztować będą odpowiednio 288 tys. jenów (2600 dolarów) i 144 tys. jenów (1300 dolarów).

Przypomnijmy, olimpijskie zmagania w stolicy Japonii odbędą się w dniach od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku.

Źródło: PAP / NCzas.com