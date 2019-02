Jedna z największych tragedii w lunaparku. Ludzie latali jak szmaciane lalki [VIDEO]

Było lato 2017 roku. W lunaparku doszło do tragedii w wyniku której jedna osoba zmarła, a kolejnych kilka zostało rannych. To bilans dość szczęśliwy, jak na tak tragiczne zdarzenie. Wahadłowa „karuzela” Fire Ball w Ohio rozpadła się w czasie jazdy, wyrzucając ludzi w powietrze.

Tragedia w Columbus wydarzyła się 26 lipca 2017, pierwszego dnia stanowego festynu, który trwa do 6 sierpnia. Służby ratunkowe poinformowały, że śmiertelna ofiara to 18-latek wyrzucony na odległość ponad 15 metrów. Jeden z odwiedzających lunapark nagrał całe wydarzenie.

Na filmie widać, jak poruszające się niczym wielkie wahadło ramię „karuzeli” uderza w coś, po czym rozpada się. W powietrze wyrzucone zostały elementy konstrukcyjne i siedzący w fotelach ludzie.

Po tragedii głos zabrał gubernator stanu Ohio. Jon Kasich napisał w oświadczeniu, że jest zrozpaczony wypadkiem, śmiercią i zranieniem osób uczestniczących w stanowej imprezie.

Po tragedii głos zabrał gubernator stanu Ohio. Jon Kasich napisał w oświadczeniu, że jest zrozpaczony wypadkiem, śmiercią i zranieniem osób uczestniczących w stanowej imprezie. Kasich zarządził szczegółowe śledztwo i nakazał zamknięcie pozostałych karuzeli do czasu przeprowadzenia inspekcji bezpieczeństwa.

