Klienci T-Mobile wciąż mają kłopoty z połączeniami. „Słaby internet, brak połączeń, nie działa biuro obsługi”. Nie wiadomo kiedy uda się zlikwidować skutki pożaru

Klienci T-Mobile mają problemy z dostępem do internetu lub jego szybkością oraz problemy z wykonywaniem połączeń. To efekt pożaru hali przemysłowej, do którego doszło w czwartek rano na warszawskiej Białołęce. Tam są także zlokalizowane budynki T-Mobile Polska.

Na szczęście żaden pracownik firmy nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

„Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić systemy do pełnej funkcjonalności” – zapewnia firma, prosząc o uzbrojenie się w cierpliwość.

Jak podano w komunikacie T-Mobile „w konsekwencji incydentu brak jest obecnie możliwości kontaktu z call center T-Mobile, niedostępne są również niektóre systemy firmy. Powyższe mogą skutkować ograniczeniem dostępności usług”.

Klienci mają ciągle problemy z internetem, nie działa również mobilne biuro obsługi abonenta – iBOA, część klientów zgłasza także problemy z zagranicznymi połączeniami na terenie Unii Europejskiej.

Z kolei Bank Millennium poinformował także o tym, że „z powodów technicznych po stronie operatora T-Mobile mogą występować problemy w otrzymywaniu Haseł SMS i MilleSMS”.

Utrudnienia mogą dotyczyć całego kraju, ponieważ, w wyniku pożaru ucierpiała infrastruktura sieciowa oraz systemy niezbędne do świadczenia wielu usług i serwisów dla klientów.

„Dzięki zabezpieczeniom stosowanym w naszym data center, pomimo krytycznych warunków, w jakich znalazła się infrastruktura firmy, znaczną jej część przenieśliśmy do zapasowego centrum danych. Dzięki sprawnej pracy zespołów odpowiedzialnych za sieć i IT, w ciągu niespełna 12 godzin udało się przywrócić pełną sprawność niedziałających lub działających w ograniczony sposób usług mobilnych: połączeń głosowych, wiadomości SMS i transmisji danych” – poinformowano w komunikacie.

Jednocześnie zapewniono, że „specjaliści pracują nieprzerwanie nad przywróceniem pełnej obsługi telefonicznej oraz obsługi w punktach sprzedaży”. „Obecnie nadal mogą występować ograniczenia w przesyłaniu MMS-ów oraz doładowywaniu kart prepaid (…). Niedostępne są niektóre usługi świadczone dla klientów biznesowych. Nasi specjaliści nieprzerwanie współpracują z klientami, aby jak najszybciej przywrócić działanie dostarczanych im usług” – dodano.

Jednakże w tej chwili nie wiadomo jednoznacznie, kiedy wszystkie usługi będzie można realizować bez przeszkód.

