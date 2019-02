Księża w sporze o podatki. Ks. Chyła kontra ks. Gniadek. „Podatek dochodowy jest nie do obronienia z moralnego punktu widzenia”

Ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii w Chojnicach i wykładowca teologii dogmatycznej postanowił poruszyć temat zasadności płacenia podatków z katolickiego punktu widzenia. Do dyskusji włączył się ks. Jacek Gniadek SVD zaznaczając, że opinia ks. Chyły nie jest w pełni zgodna z prawdą.

– Płacenie podatków w wolnym kraju – bez względu na to, kto aktualne rządzi – jest nakazem moralnym i wyrazem miłości do Ojczyzny – napisał ks. Janusz Chyła na Twitterze.

Ksiądz werbista Jacek Gniadek nie do końca zgadza się z tą wypowiedzią i precyzuje kwestię tejże zasadności.

– Tak, ale podatek podatkowi nie jest równy. Podatek dochodowy jest nie do obrony z moralnego punktu widzenia. Kiedyś powszechnie uważano, że „podatek dochodowy jest ciężarem zbyt ohydnym, by nakładać go na człowieka, gdyż ujawnia stan jego finansów urzędnikowi podatkowemu”. – zauważył ks. Gniadek SVD. Zalinkował również na Facebooku do wpisu na swoim blogu z 2017 roku właśnie na temat podatku dochodowego.

– W roku 1798, gdy w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wprowadzono podatek dochodowy od dochodów powyżej 60 funtów rocznie, jego najwyższa stawka wynosiła 10% i płacona była od dochodów powyżej 200 funtów rocznie. Większość Brytyjczyków nie podlegała jednak temu podatkowi, gdyż średni roczny dochód wynosił wówczas 20 funtów na osobę rocznie. Podatki płacono więc od dochodów dziesięciokrotnie wyższych od średniej krajowej – czytamy na blogu cytat z „Krótkiej historii podatku dochodowego” Roberta Gwiazdowskiego.

– R. Gwiazdowski podkreśla, że podatek ten „cieszył się szczególnie złą opinią i został zniesiony, gdyż był sprzeczny z naturalnymi prawami człowieka. Powszechny był pogląd – pisze Alvin Rabushka w Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki – „że podatek dochodowy jest ciężarem zbyt ohydnym, by nakładać go na człowieka, gdyż ujawnia stan jego finansów urzędnikowi podatkowemu”. Wobec takiego nastawienia społeczeństwa 13 maja 1816 roku stosunkiem głosów 238 do 201 Parlament zniósł podatek dochodowy i polecił zniszczyć wszystkie deklaracje podatkowe” – pisze ks. Gniadek SVD na swoim blogu.

Źródła: twitter.com/facebook.com/jacekgniadek.com