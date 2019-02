Murzynka z Wielkiej Brytanii pokochała Polskę. Za co? Zobaczcie sami. Cudze chwalicie, swego nie znacie [VIDEO]

Videoblogerka Meritza Hengari z Wielkiej Brytanii, prowadząca lifestylowy kanał na YouTube, powiedziała dlaczego pokochała Polskę. Jest to kolejna relacja czarnoskórej osoby, która zaprzecza głupotom wypisywanym przez „Gazetę Wyborczą” o Polakach jako rasistach.

Mertiza była po raz pierwszy w Polsce latem 2018 roku. Pojechała najpierw do Zakopanego na wesele przyjaciół, a potem do Krakowa. Polska i Polacy tka jej się spodobali, że zamierza przyjechać tu ponownie.

Oto powody, które sprawiły, że czarnoskóra Mertiza pokochała Polskę.

1. Została świetnie przyjęta w Polsce. Pierwszym miejscem, które odwiedziła było Zakopane i zakochała się w tym przepięknym mieście. Spodobały jej się bardzo polskie góry.

2. Wszyscy byli bardzo mili i przyjaźni. Ludzie oczywiście zwracali na nią uwagę, ale odbierała to jako komplementy.

3. Jedzenie. Bardzo jej smakowało prawdziwe polskie jedzenie. W Wielkiej Brytanii chodziła do lokali z polską kuchnią, ale twierdzi, że to nie to samo. Została wielką fanką żurku. „Pierwszy raz jadłam żurek – to było szaleństwo! Kocham żurek!” Podobnie było ze smażona kiszoną kapustą – pierwszy raz posmakowała tej potrawy w Polsce i twierdzi, że to zmieniło jej życie.

4. Ceny. Polska dla niej jest super tania. Przygotowała się na większe wydatki, ale w miarę wydawania pieniędzy dostrzegła, że ciągle ma ich dużo.

5. Rodzina. Kolejna rzeczą, która ją urzekła, jest to, jak bardzo Polacy są rodzinni. Zachwyca się tym jak ważną rolę rodzina pełni w polskim społeczeństwie, że jest centrum naszego życia. Poza tym zadowolona była, że sporo osób próbowało jej znaleźć męża w Polsce ;)

6. Kraków. Historyczna stolica Polski zachwyca po prostu wszystkich.

7. Polskie weekendowe grillowanie. Podobało jej się to, że Polacy często wyjeżdżają w sobotę i niedzielę poza miasto i robią pyszne rzeczy na grillu. A przy okazji pojawia się dużo nowych, miłych osób. Podejrzewa, że to ona była główną atrakcją a nie grill, ale to było dla niej bardzo miłe.

8. Centra handlowe. To może zadziwiać, ale bardzo jej się spodobała organizacja polskich centrów handlowych, gdzie można zrobić zakupy i zjeść dobre rzeczy.

9. Mężczyźni. Polacy także wpadli jej w oko. Jest wysoką dziewczyną i podobało jej się, że Polacy też są wysocy i zadbani. I poleca polskich chłopaków dziewczynom z całego świata ;)

10. Polska jakość. To także może zdziwić Polaków, ale dziewczyna poleca dobre polskie produkty, szczególnie sezonowe warzywa i owoce, ale także polską kuchnię.

11. Wszędzie jest blisko. Komunikacja miejska w Polsce bardzo jej się podobała, wszędzie można szybko nią dojechać. W Krakowie spodobało jej się także to, że wszędzie gdzie chciała mogła dojść w pięć minut.

Meritza stwierdziła, że mogłaby żyć w Polsce, szczególnie w Krakowie. Czas jej pobytu w naszym kraju minął jej bardzo szybko, za szybko. Zamierza przyjechać tutaj być może w kwietniu. Tym razem do Warszawy. W komentarzach już pojawiło się mnóstwo ofert dotyczących ugoszczenia jej w stolicy Polski.