Ogromne wyróżnienie polskiego piłkarza. Trafił do „jedenastki miesiąca” w towarzystwie Messiego i Mbappe

Lionel Messi, Kylian Mbappe i … Jan Bednarek to piłkarze, którzy znaleźli się w najlepszej jedenastce stycznia. Międzynarodowy portal piłkarski whoscored.com docenił Polaka za świetne występy w ligowych spotkaniach.

Los polskiego środkowego obrońcy w Southampton FC to prawdziwa sinusoida, stałe wzloty i upadki. Na szczęście od kilkunastu tygodni piłkarz znalazł uznanie w oczach trenera i zdobywa kolejne wyróżnienia.

Średnia nota naszego zawodnika, według portalu whoscored.com to 8 (w 10 stopniowej skali). Co prawda jest to najsłabsza ocena spośród wszystkich 11 graczy, jednak już sam znalezienia się w tak znakomitym gronie jest ogromnym wyróżnieniem.

Gdyby taka jedenastka wybiegła na boisko, to obok Bednarka biegaliby tacy piłkarze jak L. Messi, J. Draxler, K. Mbappe czy też E. Cavani.

Taka postawa Jana Bednarka na pewno cieszy nie tylko kibiców „Świętych”, ale także reprezentacji Polski. Już niedługo czekają nas bowiem spotkania eliminacyjne do Mistrzostw Europy. Selekcjoner Jerzy Brzęczek nawet jeśli młody środkowy obrońca był bez formy, to wystawiał go w podstawowym składzie, teraz przy obecnej formie, może to być prawdziwy filar naszej defensywy.

Źródło: WhoScored.com / NCzas.com