Pisarka Maria Nurowska chodzi ze szczoteczką do zębów. Boi się aresztowania

Maria Nurowska to pisarka nienawidząca obecnej władzy, partii PiS i całego rządzącego establishmentu. Ostatnio się widocznie przestraszyła swojego radykalizmu na Facebooku, ponieważ chodzi ze szczoteczką do zębów bojąc się aresztowania.

O politykach rządzących obecnie Polską mówi: „zbieranina”, „dranie”, „organizacja przestępcza”, „szajka”, „gawiedź”, „szaleńcy”, „hydra”, „durnie”, „wydestylowane zło”, „chory człowiek”, „psychiczny potwór” „mały człowiek o przeciętnych rysach”, „uosabia wszystko, co w nas złe: małość, złośliwość, zawiść, tchórzostwo”, „nawiedzony”, „zdrajca”, „dzban”, „przestępca konstytucyjny”.

Przy okazji samorządowych wyborów Nurowska nazwała Małgorzatę Wassermann „durną babą”.

Nurowskiej nikt jednak nie zamierza aresztować.

Nurowska nie tylko obrzuca inwektywami swoich politycznych przeciwników, ale też zachęcała wojsko do buntu, mówiąc po święcie Wojska Polskiego:

„Panowie Generałowie i Wyżsi dowódcy wojskowi. My, Naród Polski, przypominamy Wam o Waszych powinnościach wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obecnie rządzących łamana jest Konstytucja, na którą przysięgaliście. Czas, aby wojsko stanęło na Jej straży, odsunęło od władzy nieodpowiedzialnych polityków i zarządziło wybory, które będą kontrolowane. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż mogłoby dojść do fałszerstw wyborczych”.

Źródło: TVP Tygodnik