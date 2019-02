Różal o taśmach Kaczyńskiego. Mistrz MMA ma wyrobione zdanie o prezesie PiS [VIDEO]

Znany zawodnik MMA, Marcin „Różal” Różalski wypowiedział się na temat tzw. taśm Kaczyńskiego. Opinia mistrza mieszanych sztuk walki może wielu zaskoczyć.

Podczas wywiadu dla kanału YT sportywalki.org Różal dostał „pytanie na rozluźnienie” dotyczące tzw. taśm Kaczyńskiego, czyli nagarniań ujawnionych przez „Gazetę Wyborczą” a dotyczącą rozmów Jarosława Kaczyńskiego w sprawie budowy wieżowców przez spółkę Srebrna w Warszawie.

– Ja ci powiem szczerze. Z tych taśm pana Jarosław wyszło, że pan Jarosław jest prawilnym człowiekiem. Bardzo uczciwym i to wyszło – powiedział Różalski.

– Ostatnio taki myk widziałem w internecie. Są pokazane rożne posiadłości – posiadłość jednego polityka, drugiego, kogoś kto prowadzi jakąś tam fundację, i posiadłość, kańciak pana Jarosława. Z możliwościami, które by posiadał pan Jarosław, to by sobie wybudował pałac opływający w złocie – śmiał się z doniesień mediów Różal.

– Ja się staram trzymać od tego jak najdalej. Nie utożsamiam się z panem Jarosławem. Jest oczywiście fanem zwierząt, on ma kociaka, ale miały być duże kroki podjęte pod zakaz hodowli zwierząt na futra plus zwiększenie kar za złe traktowanie zwierzą, ale oligarcha z Torunia… Niestety pogroził palcem, głowy schylili i wiadomo jak to będzie – zakończył zawodnik MMA.