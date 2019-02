Seksafera z Niesiołowskim podbija sieć! Internauci szaleją na #jurnyStefan [MEMY,VIDEO]

„Z uwagi na ostatnie doniesienia Durex wprowadza dwa nowe smaki: szczaw i mirabelki”. „Biznesmeni zastosowali w rozliczeniach z Niesiołowskim płatności zbliżeniowe” – to tylko niektóre z treści, jakie pojawiły się na Twitterze pod hasztagiem #jurnyStefan. Seksafera z posłem Niesiołowskim bije rekordy popularności w sieci.

Przypomnijmy: według prokuratury materiał dowodowy „wskazuje na to, że Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów”.

Jak podała prokuratura, ich spółki, działające wcześniej w branży restauracyjno-hotelarskiej, „uzyskały intratne kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA”.

W związku ze sprawą zostali zatrzymani przedsiębiorcy Bogdan W., Wojciech K. i Krzysztof K., którym prokuratura postawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa.

Niesiołowski zapewnił, że żadnych łapówek nie brał, oświadczył, że nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów. Dopytywany przez dziennikarzy poradził, by pytać o sprawę „tych geniuszy z CBA”. Zdaniem posła „chodzi chyba o przykrywkę Kaczyńskiego”. Tymczasem internauci szaleją:

ale jak to ? Stefana aresztowali !?!#JurnyStefan pic.twitter.com/9bf1gPHRxN — Tomek Sawyer 🇵🇱 (@TomekSaw) 31 stycznia 2019

#jurnyStefan

⬇️⬇️⬇️

Pan Stefan jest zniesmaczony filmami o zwierzętach😮

-..to jakiś koszmar, te nieustanie w każdym gatunku to jest samica w rui, samiec który przystępuje do kopulacji… To jest jakieś zboczenie przeklęte 😮 tych filmów przyrodniczych…https://t.co/nf5RKctzj8 pic.twitter.com/TekNQuQTmu — PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) 31 stycznia 2019

W związku z licznymi pytaniami pion propagandy Centrali Rybnej wyjaśnia, że nasz zakład nie jest producentem fasolki po bretońsku tylko paprykarza szczecińskiego. #jurnyStefan — Centrala Rybna (@CentralaRybna) 31 stycznia 2019

Mecenas Giertych już się szykuje do obrony #jurnyStefan W 99,9 % przypadków to były formy ustne pic.twitter.com/Vauo3Ur5pf — Łukasz Legrand🇵🇱 (@lukaszlegrand) 31 stycznia 2019

To mówicie, że przez trzy lata Niesiołowski pukał 29 razy i zarwał łóżko? 🤦‍♀️🤣🤣🤣😅#JurnyStefan #Bomba pic.twitter.com/uR7c0SAgqP — Magda M (@modliszka30) 31 stycznia 2019

Ten Mikołaj na na imię Stefan #jurnyStefan pic.twitter.com/1ID5JweijV — Robert Kwit 💯🇵🇱 (@RobertKwit4) 31 stycznia 2019

Dzisiaj mama zaproponowała mi, że poczęstuje mnie obiadem. Niestety, dziewcząt nie było. #jurnyStefan pic.twitter.com/Oy1pkbU0Wr — darek.szczotkowski (@DSzczotkowski) 31 stycznia 2019