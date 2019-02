Skandal! Żydzi domagają się od Polski wzięcia odpowiedzialności za Holocaust

Kolejny skandaliczny artykuł ukazała się w izraelskiej prasie, w którym Polacy obwiniani są winą za Holocaust. Autorem antypolskiego artykułu w „Times of Israel” jest Raphael Ahren. – Dziesiątki tysięcy Polaków pomogło nazistom w zabijaniu Żydów – zaczyna.

W ostatnich latach trwa w zagranicznych mediach zorganizowana jak się zdaje akcja, w której Polacy są stawiani w roli winnych lub przynajmniej współwinnych Holocaustu. Jednocześnie trudno znaleźć obarczanie winą Niemców, pojawiają się co najwyżej tajemniczy naziści.

W dniu pamięci o Holocauście Polska wymazuje wzmianki o jej szerokim udziale w zbrodniczym przemyśle – taki wniosek płynie z tekstu opublikowanego na łamach „Times of Israel”. – Polski rząd uczcił Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, ale całkowicie zignorował współudział Polaków – czytamy w artykule.

Ahren w artykule oburza się, że w czasie obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Polsce podkreślano wątki Polaków ratujących Żydów. Jego zdaniem znaczenie tego jest mniejsze od współudziału Polaków w Holocauście i pomocy jakiej mieli udzielać nazistom.

– Polska nigdy nie przyznała się do współudziału w Holocauście na wielką skalę, a w ubiegłym roku Warszawa uchwaliła ustawę zabraniającą mówić o polskich okrucieństwach w czasie Holocaustu (chodzi o ustawę o IPN – red.) – pisze Ahren.

Dziennikarzowi nie spodobało się to, że w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki mówił o polskich ofiarach i odpowiedzialności hitlerowskich Niemiec za Holocaust. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Przyznanie się przez Polski rząd do odpowiedzialności Polski za Holocaust jest pierwszym krokiem i warunkiem koniecznym dla spełnienia roszczeń żydowskich. Kiedy Polska będzie już odpowiedzialna za okrucieństwa z czasów Drugiej Wojny Światowej można będzie oficjalnie wystawić rachunek za wyrządzone szkody.