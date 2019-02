Spektakularna klęska programu 500 Plus. Rodzi się coraz mniej dzieci. Socjalistyczny eksperyment kosztuje każdego podatnika 619 złotych

Dane GUS pokazują niewygodną dla rządu PiS prawdę na temat skuteczności programu 500 Plus. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Czas zakończyć to rozdawnictwo.

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w grudniu 2019 roku urodziło się 27,2 tysięcy dzieci. To 1500 mniej niż w grudniu 2018 roku. Dane za cały rok wyglądają jeszcze gorzej. W całym 2018 roku urodziło się 388 tysięcy dzieci podczas gdy rok temu liczba ta była o 14 tysięcy wyższa. Taki trend utrzymuje się od wielu miesięcy.

Na obsługę programu wydano w latach 2016-2018 kwotę 66,5 mld zł z czego 24,5 mld przypada na miniony rok. PiS wprowadzając program uzasadniał, że ma on zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu ich większej liczby przez co poprawi się sytuacja demograficzna w kraju.

Po początkowym wzroście liczby narodzin sytuacja demograficzna coraz bardziej się pogarsza. Różnica między liczbą zgonów, a liczbą narodzin jest najwyższa od kilku lat i wyniosła 26 tysięcy.

GUS:

W grudniu urodziło się 27,2 tys. dzieci (rok temu w XII było to 28,7 tys.) Zmarło 35,6 tys. (rok temu 33,3 tys.) W całym 2018 urodziło się 388 tys.

Rok temu było to 401,9 tys.

To o 14 tys mniej W 2018 zmarło 414 tys. osób. O 26 tys. liczba zgonów była większa od urodzeń pic.twitter.com/3eqmB9wJD4 — Rafał Mundry (@RafalMundry) 31 stycznia 2019

Warto przypomnieć, iż zgodnie z wyliczeniami FOR każdy podatnik wpłacił 619 zł na pokrycie kosztów programu 500 Plus w roku 2017. Najwyższy czas skończyć z rozdawnictwem pieniędzy, które ma w sobie więcej cech dochodu gwarantowanego niż zachętę do posiadania dzieci. Dużo prostszym i tańszym, a także sprawiedliwym i zachęcającym do podejmowania pracy rozwiązaniem, będzie radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku.