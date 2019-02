Świetna wiadomość dla kierowców. Ta część autostrady będzie za darmo bezterminowo

To dobra wiadomość dla kierowców, zwłaszcza że w przyszłości tam ma być położony Centralny Port Komunikacyjny. Bezterminowy brak opłat na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią zapowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Wiceminister poza tym podał, że pozostały do zbudowania odcinek A2 od Mińska Mazowieckiego do Terespola będzie realizowany jako dwujezdniowa autostrada. Jak się zakłada autostradą A2 od Warszawy w kierunku Białorusi może podróżować do 10 tys. aut dziennie.

„Mam do przedstawienia dobrą wiadomość dla mieszkańców Warszawy, Łodzi i osób, które w przyszłości będą podróżować do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie zamierzamy pobierać opłat za odcinek autostrady między Warszawą a Łodzią – poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Wiceminister Wild jednocześnie dodał, że opłaty za pozostałą część A2 będą na tyle dostosowane do płatności obywateli, że nie przekroczą kwoty, która mogłaby „ograniczyć mobilność Polaków”.

„Uważamy, że transport opłaca się polskiej gospodarce. To, że między Warszawą a Łodzią utrzymuje się na tak wysokim poziomie (do 84 tys. pojazdów dziennie – red.) jest dobre z punktu widzenia gospodarki i środki, które, jak to określił minister Grabarczyk (b.minister w rządzie PO-PSL), „uciekają”, traktujemy jako inwestycję. Odbieramy je w podatkach i rozwoju naszej gospodarki – dodał Wild.

Wild dodał, że końcowe 32 km autostrady do granicy z Białorusią będzie kosztowało 1,5 mld zł. Zakończenie prac jest przewidziane na 2025 r.

Źródło: Money.pl