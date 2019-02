To „Gazeta Wyborcza” papieża Franciszka? Kobiecy dodatek do watykańskiego dziennika piętnuje… wykorzystywanie seksualne zakonnic przez księży

Na łamach kobiecego dodatku (sic!) do watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” napiętnowano zjawisko seksualnego wykorzystywania zakonnic przez księży. W artykule zwraca się uwagę na „zmowę milczenia”, jaka często wokół tego panuje. Autorką jest Lucetta Scaraffia, znana z lewacko-feministycznego bełkotu oraz obrony wizerunku islamu.

W lutowym wydaniu miesięcznika „Kobiety, Kościół, świat” zjawisko nadużyć przeanalizowała kierująca gazetą Lucetta Scaraffia, podkreślając, że często w Kościele nie są one jednoznacznie potępiane.

Jak zaznaczyła, podczas gdy w przypadku wykorzystywania nieletnich kary są obowiązkowe, w przypadku czynów wobec kobiet kwestia ta jest bardziej złożona i dotyczy sedna analiz papieża Franciszka, czyli „władzy” w Kościele i potępianego przez niego klerykalizmu.

– Sytuacja kobiet pozostaje bardzo dwuznaczna, a przede wszystkim obecna wewnątrz instytucji kościelnej od stuleci mentalność skoncentrowana na kobiecie – niebezpiecznej i kusicielce skłania do klasyfikowania takiej przemocy, nawet denuncjowanej, jako wykroczeń seksualnych popełnianych bez przeszkód przez obie strony – przekonywała autorka.

Wskazała, że nadużycia seksualne popełniane wobec zakonnic należy „uznać za to, czym są, czyli akt nadużycia władzy, w którym dotknięcie staje się naruszeniem osobistej intymności”.

Różnica sprawowanej władzy, trudność z denuncjowaniem z powodu poważnie umotywowanego strachu przed odwetem nie tylko wobec ofiary, ale także wobec jej zakonu „tłumaczą milczenie, jakie przez lata otaczało tę przemoc”.

W listopadzie zeszłego roku Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych zaapelowała do zakonnic, by zgłaszały przypadki nadużyć seksualnych i innych, których padły ofiarami. W komunikacie zachęciła do zawiadamiania o tym władz kościelnych i cywilnych.

Deklaracja Unii była reakcją na informacje o przypadkach przemocy seksualnej, w tym także gwałtów, i zapowiedzią walki z – jak zaznaczono – „wszelkimi formami nadużyć” w murach zakonów.

– Prosimy każdą zakonnicę, która padła ofiarą wykorzystywania, aby zgłosiła to przełożonej swojej kongregacji i władzom kościelnym oraz kompetentnym władzom cywilnym – głosi oświadczenie. Wyrażono w nim „głęboki ból i oburzenie serią nadużyć popełnionych w Kościele i w dzisiejszym społeczeństwie”.

Unia zrzeszająca dwa tysiące przełożonych zgromadzeń, w których na świecie jest ponad pół miliona zakonnic, zapewniła ofiary, że będzie słuchać i towarzyszyć tym osobom, które „będą miały odwagę zadenuncjować” to, co się stało.

– Zobowiązujemy się współpracować z Kościołem i władzami cywilnymi, by pomóc ofiarom wszelkich form nadużyć zagoić rany z przeszłości – podkreśliły przełożone.

– Potępiamy zwolenników mentalności ciszy i zmowy milczenia, która często służy im jako pretekst do tego, by chronić reputację instytucji – napisano.

– Wspieramy transparentne zgłaszanie przypadków nadużyć władzom cywilnym i karnym, zarówno tych popełnionych wewnątrz zgromadzeń zakonnych, jak i w parafiach czy diecezjach czy jakiejkolwiek przestrzeni publicznej – zaznaczono w oświadczeniu.

Lucetta Scaraffia jest przedstawicielką tzw. „Kościoła otwartego” oraz błędnie rozumianego ekumenizmu, który – zamiast wspólnym dążeniem do prawdy wyznań chrześcijańskich – jest współcześnie dążeniem do kompromisu ze wszystkimi religiami, najczęściej poprzez uleganie Kościoła w kwestiach obrony Tradycji oraz nauczania dogmatycznego. Sama Scaraffia często porusza temat „kobiet w Kościele”, jakby miały mieć inny status niż mężczyźni. Co najmniej raz postanowiła też bronić islamu.

– Zaczynamy w tym numerze, podejmując na nowo temat kobiet i islamu, którym zajmowałyśmy się już kilka miesięcy temu i który będziemy pogłębiać również w przyszłości, bo jest to kwestia niezwykle aktualna, będąca centrum wielu debat, a także źródłem niejasności i nieporozumień. Również tym razem ukazujemy islam inny niż ten, który dziś sobie wyobrażamy, islam otwarty na ważne postaci duchowe kobiet, jak wyjaśnia Samuela Pagani w swoim artykule programowym. Odkrycie obecności kobiet, które nie są marginesowe w tradycji islamskiej będzie motywem, który wróci również w przyszłości; jednakże chcemy też zająć się tematami podsuwanymi przez współczesność, takimi jak obecność kobiet w dżihadzie i nawracanie się na islam kobiet zachodnich – pisała we wstępniaku do zeszłorocznego numeru czerwcowego „Kobiety, Kościół, świat” Scaraffia.

Źródła: PAP/opoka.org.pl/nczas.com