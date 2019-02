Uznano ich za bohaterów więc dostali francuskie obywatelstwo. Zobacz za co [VIDEO]

W Kalifornii odbyła się specjalna uroczystość, na na której trójka Amerykanów: Anthony Sadler, Alek Skarlatos i Spencer Stone otrzymała obywatelstwo Republiki Francuskiej. Decyzję taką już opublikowano we francuskim Dzienniku Ustaw. Czym sobie na to zasłużyli?

W 2015 ta trójka Amerykanów podróżowała pociągiem na trasie Amsterdam – Paryż. W czasie przejazdu doszło do próby zamachu terrorystycznego dokonanej przez marokańskiego dżihadystę Ayouba El Khazzaniego. Amerykanie niedoszłego terrorystę obezwładnili.

Dość szybko uznano ich za bohaterów, trochę odwrotnie, niż Polaka i Włocha, którzy interweniowali w ub. roku w Strasburgu. Ceremonia nadania obywatelstwa odbyła się w Sacramento w Kalifornii z udziałem konsula Francji.

This afternoon I had the honor of attending the French 🇫🇷 naturalization ceremony of the #SacramentoHeroes Anthony Sadler, Alek Skarlatos, & Spencer Stone presented by Consul General @elebrundamiens from @FranceinSF https://www.sac https://t.co/029Rr0m9Qt pic.twitter.com/Rg2mT5zQsk

— Louis Stewart (@MeetMrStewart) 1 lutego 2019