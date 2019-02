Bolek w formie! „Jak dobry dziadek Lechu uczy dzieci własnej wersji historii..”. Wymyślona afera powstała z analfabetyzmu i głupoty mediów

Lech Wałęsa znów w formie! Szukając poklasku i zainteresowania postanowił przeprowadzić wykład dla kilkunastoletnich uczniów jednej ze szkół podstawowych. Tematem oczywiście własna historia Solidarności i demokracji. Niestety, sytuacja pokazała dobitnie dwie rzeczy – analfabetyzm byłego prezydenta i głupotę mediów.

Gdybyśmy takie obrazki zobaczyli w państwowej telewizji na Białorusi kompletnie by nas to nie zdziwiło. Wygląda to bowiem jak idealne przeniesienie wzorców propagandowych ze wschodu, gdzie to „dobry wujek” postanawia uczyć dzieci jego wersji historii.

„Przyszło mi spotkać się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku na korytarzu. Lekcji prawdziwej historii Solidarności i Demokracji innego miejsca nie użyczono. Dobrze że jeszcze ‚wiszę’ na ścianie i nie zdążono mnie z niej zdjąć w ramach ‚gumkowania'” – napisał na Twitterze prezydent.

Problem jednak polega na tym, że układ zdania, które napisał Lech Wałęsa wprowadza w błąd, który media bez zastanowienia powielają. W artykułach natychmiast pojawiły się komentarze „ekspertów”, iż skandalicznym jest, że spotkanie odbyło się na szkolnym korytarzu. Zdaniem tychże dyrekcja, prawdopodobnie z przyczyn politycznych, nie udostępniła sali lekcyjnej.

Fakty są jednak takie, iż spotkanie odbywa się faktycznie na korytarzu, ale Europejskiego Centrum Solidarności. To właśnie tam były prezydent udzielał wykładu uczniom Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku.

„To spotkanie nie odbywało się w szkole, nastąpiła pomyłka. Jest to tak napisane, że odbiera się, że to było w szkole, ale to nieprawda, dzieci były na zewnątrz” – poinformował sekretariat uczelni.

Niestety, ani sam Lech Wałęsa, ani też jego biuro prasowe nie prostuje sprawy. Można się tylko domyślać, że czytanie komentarzy obrażających dyrekcję oraz „upolityczniony MEN”, sprawia byłemu prezydentowi ogromną przyjemność.

