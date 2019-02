Chciał zezwolić na zabijanie dzieci nawet po urodzeniu. Teraz do sieci wyciekło jego kompromitujące zdjęcie [FOTO]

Do sieci wyciekło „rasistowskie i obraźliwe” zdjęcie gubernatora Wirginii Ralpha Northama. Wezwano go do ustąpienia, jednak stanowczo odmówił. Wcześniej polityk opowiedział się za legalną aborcją nie tylko do końca ciąży, ale zaproponował, żeby rozszerzyć to na dzieci, które urodzą się żywe w wyniku aborcji.

– Dziecko jeśli urodziłoby się żywe, byłoby podtrzymywane przy życiu, jeśli życzyłaby sobie tego matka i rodzina. Następnie matka i lekarze odbyliby dyskusję i podjęli decyzję – mówił Northam.

Zdjęcie, które wywołało medialną burzę, pochodzi z czasów studenckich obecnego gubernatora. Widać na nim dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest ucharakteryzowany na czarnoskórego, a obok stoi postać w stroju Ku Klux Klanu. Na razie nie wiadomo, który z nich to gubernator Northam.

Northam miał powiedzieć, że nie ustąpi z urzędu, ponieważ nie wierzy w to, że mógł się pojawić na rasistowskim zdjęciu z kroniki rocznika 1984 – tak poinformowała osoba z otoczenia gubernatora. Rzecznik Northama Ofirah Yheskel potwierdziła, że polityk nie zrezygnuje.

Northam twierdzi, że musiał wystąpić błąd przy tworzeniu kroniki i zdjęcie przez pomyłkę znalazło się na tej stronie. Polityk utrzymuje, że nie powinien rezygnować ze stanowiska z powodu czegoś, czego nie zrobił. Kilku wysoko postawionych Demokratów potwierdziło, że zostali poinformowani o planach Northama.

Jednak w piątek polityk przeprosił publicznie i przyznał, że pojawił się na „rasistowskim” zdjęciu. Sobotni poranek miał jednak spędzić, dzwoniąc do państwowych i federalnych prawodawców, w tym Marka Warnera, Tima Kaine’a i Bobby Scotta.

Northam twierdzi, że pamięta trzy pozostałe zdjęcia, które pojawiły się na tej stronie, ale nie to „rasistowskie”. Sęk w tym, że swoje zdjęcia do kroniki przesyłali sami studenci.

Źródła: The Washington Post/Twitter