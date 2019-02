Co się stanie jak Rosja wyłączy Ameryce prąd. Poznajcie Rachel Maddow najgłupszą amerykańską dziennikarkę [WIDEO]

Rachel Maddow, gwiazda telewizji MSNBC, znana z obsesji na tle Trumpa znów błysnęła na antenie. Tym razem postraszyła Amerykanów śmiercią w okowach arktycznych mrozów. Według niej Rosjanie mogą wyłączyć prąd na środkowym zachodzie Ameryki

Maddow jest w zgodnej opinii wielu prawicowych komentatorów najgłupszą dziennikarką Stanów Zjednoczonych. To nie przeszkadza jej być jednak prawdziwą telewizyjną gwiazdą.

Jej program „Rachel Maddow Show” jest trzecim co do oglądalności programem w amerykańskich kablówkach. Wyprzedzają ją tylko Sean Hannity i Tucker Carlson z Fox News.

Maddow jest Demokratką, która swą popularność zbudowała na obsesji na tle Trumpa. Bez skrępowania snuje teorie spiskowe na jego temat dotyczące m.in jego powiązań z Rosjanami. Według niej Trump jest rosyjskim agentem.

Do snucia bredni okazji dostarczyły teraz arktyczne mrozy, które dotknęły środkowe i zachodnie stany USA. W swym programie Maddow zaczęła snuć rozważania na temat tego co się stanie jeśli Rosjanie wyłączą Ameryce prąd.

– Co się stanie jeśli Rosjanie wyłączą prąd w Fargo – pyta dramatycznie. – Co zrobicie jeśli z powodu działań obcego mocarstwa na stałe stracicie ogrzewanie, a na zewnątrz temperatura będzie taka jak na Antarktydzie? Co ty i twoja rodzina zrobicie

Lista bredni jakie serwuje swym widzom jest bardzo długa, ale to nie przeszkadza jej robić wielkiej kariery. Wystarczy, że jest zawzięta przeciwniczką Trumpa i pieszczoszką Demokratów. Zwykły kretynizm zdaje się być w tej partii w coraz większej cenie.

Największą gwiazdą Demokratów jest teraz socjalistka, kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, która przewiduje, że z powodu globalnego ocieplenia za 12 lat nastąpi zagłada ludzkości. Cortez chce zafundować wszystkim darmowe ubezpieczania zdrowotne. Pieniądze na ich finansowanie znajdą się, bo według niej, jak wszyscy będą leczeni, to Ameryka zaoszczędzi na pogrzebach.

W poziomie głupoty oby paniom dorównuje tylko demokratyczny kongresmen Hank Johnson z Georgii. Ten światły polityk uważa, że jak do baz wojskowych na Guam zostanie przewiezionych zbyt wielu żołnierzy, to wyspa morze się przechylić i odwrócić do góry dnem.