Cywilizacja śmierci! W USA chcą mordować dzieci! Demokratka chce by aborcja dostępna była nawet gdy dziecko się już rodzi! [VIDEO]

W USA chcą mordować dzieci. Delegatka Demokratów stanu Wirginia Kathy Tran zgłosiła poprawkę do prawa stanowego, znoszącą jakiekolwiek ograniczenia dotyczące aborcji. Demokratka chce by aborcja dostępna była nawet gdy dziecko się już urodzi!

Delegatka Demokratów stanu Wirginia Kathy Tran wystąpiła na debacie na temat aborcji. Che ona by można było zamordować nawet noworodka.

W sieci pojawiło się wideo z tym skandalicznym i nie ludzkim wystąpienia delegatki Demokratów, promującą mordowanie dzieci nawet w czasie porodu.

Tej chorej z nienawiści do dzieci kobiecie chodzi o to, by wprowadzić ustawę uchylającą ograniczenia w przerywaniu ciąży w trzecim trymestrze. Projekt dokumentu został właśnie przedstawiony odpowiedniemu organowi stanu Wirginia i ma on poparcie czołowych Demokratów, w tym lokalnego gubernatora Ralpha Northama.

Ta śmiercionośna ustawa usuwa szereg obecnie obowiązujących ograniczeń dotyczących aborcji w późniejszym okresie, w tym zniesienie wymogu, by dwaj lekarze poświadczali przerwanie ciąży w trzecim trymestrze, aby zapobiec śmierci kobiety lub upośledzeniu jej uwaga! Zdrowia psychicznego! Czyli jak taka damulka się rozmyśli bo ją boli pród to będzie miała, prawo zamordować swoje dziecko!

Todd Gilbert, przewodniczący większości republikańskiej stanu, zapytał Tran, czy kobieta, która rodzi, może zażądać aborcji, jeśli lekarz stwierdzi, że może to zaburzyć jej „zdrowie psychiczne”.

„Panie Przewodniczący, to byłaby decyzja, którą lekarze i kobieta podejmowaliby właśnie w tym momencie” – odparła Kathy Tran.

Będący w szoku przewodniczący, aż dopytywał kobietę. Czy ona mówi poważnie?

Poniżej nagranie z polskim tłumaczeniem.

Kathy Tran, Demokratka z Virginii, przyznaje, że przygotowana przez nią ustawa przewiduje możliwość dokonania aborcji nawet w momencie, w którym zaczyna się poród.

Cywilizacja śmierci :’( pic.twitter.com/UPeCd0bgOT — Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (@MagdaKorzekwa) February 1, 2019

Źródło: Fox News/ wp.pl