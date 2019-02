Czerwony terror w Niemczech. Kolejny atak lewaków na polityków AfD

Policja aresztowała trzech sprawców podpalenia samochodu należącego do polityka AfD. Jednym ze schwytanych okazał się lewacki ekspert od prawicy, pracujący w opłacanych przez państwo instytucjach. To kolejny atak na polityka AfD. Wcześniej lewacy skatowali posła tej partii Franka Magnitza.



To kolejny napad na polityka AfD do jakiego doszło w ostatnich tygodniach w Niemczech. jednym ze sprawców podpalenia samochodu należącego do polityka okazał się lewicowy aktywista i publicysta pracujący w hojnie finansowanych przez państwo instytucjach.

Zatrzymany 39-latek pracuje m.in w Fundacji Amadeo zajmującej sie tropieniem prawicowego ekstremizmu. Jej założycielką jest była agentka STASI, ulubienica Merkel Anetta Kahane. Fundacja zasłyneła m.in z opublikowania broszurek rozprowadzanych w niemieckich przedszkolach, które wychowawcom miały pomóc rozpoznawać, które dziecko pochodzi z „faszystowskiej” rodziny.

Aresztowany pracował także dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako ekspert od „skrajnej prawicy”. Zatrudniała go także – Berlińska Fundacja przeciwko Ekstremistycznej Prawicy i był członkiem Agencji ds. Edukacji Obywatelskiej, a także pracował dla Stowarzyszenia Kultury Demokratycznej w Berlinie

Wszystkie te instytucje są sowicie opłacane przez rząd Angeli Merkel i zajmują się „tropieniem nazizmu”.

W Niemczech coraz częściej dochodzi do napadów na prawicowych polityków. W poniedziałek żrącą cieczą oblano Andreasa Herrmanna, działacza CDU.

Wcześniej poseł Alternatywy dla Niemiec (AfD) i szef tej partii w Bremie Frank Magnitz został skatowany przez trzech zamaskowanych mężczyzn. Do napaści doszło w przejściu podziemnym w centrum Bremy. Polityk nieprzytomny trafił do szpitala. Sprawcami okazali się bojówkarze Antify.

Tydzień wcześniej w eksplozji zniszczono biuro AfD w Doebeln w Saksonii. Według danych niemieckiej policji w 2018 roku doszło do 21 ataków na siedziby i biura Alternatywy dla Niemiec.