Dziura w jezdni odsłoniła tunel i pogrzebała plany złodziei, którzy planowali okraść bank

Dziura na środku ulicy w Miami na Florydzie odkryła tajny tunel, który prowadził do oddziału banku Chase w zachodniej części miasta. A było już tak blisko…

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO — FBI Miami (@FBIMiamiFL) January 30, 2019

Złodzieje popełnili błąd i wykopali tunel zbyt blisko powierzchni. Asfalt okazał się zbyt słaby i jezdnia się zawaliła. Kiedy zajrzano do powstałej wyrwy, sprawa się rypła… Śledztwo prowadzi lokalne FBI.

Tunel ma 45 metrów długości i zaledwie od 60 do 90 cm średnicy. Z pewnością złodzieje nie cierpieli więc na klaustrofobię. Wg policji był on przygotowywany co najmniej od kilku miesięcy.