Gubernator Wirginii po opublikowaniu jego zdjęć ma problem. Zarzucają mu rasizm. Czy był w Ku-Klux-Klanie?

Demokratyczni kandydaci na prezydenta USA zaapelowali w piątek do guberantora stanu Wirginia Ralpha Northama aby zrezygnował ze stanowiska po opublikowaniu zdjęć z czasów jego studiów. Northam złożył wyrazy ubolewania, ale zapowiedział, że nie zrezygnuje.

Na jednym ze zdjęć, które opublikował jako pierwszy prawicowy portal Virginia-Pilot Big League Politics, widać dwóch mężczyzn o zamaskowanych twarzach, z których jeden ma na twarzy czarną maskę a drugi ubrany jest w biały płaszcz i kaptur członka rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan.

Zdjęcie było w albumie Northama poświęconym okresowi jego studiów medycznych na Eastern Virginia Medical School.

Northam, który jest członkiem Partii Demokratycznej, przyznał, że to on jest jednym z mężczyzn na zdjęciu, ale nie ujawnił którym. Złożył wyrazy „głębokiego ubolewania” i przeprosił za swoje postępowanie w przeszłości.

Nie wystarczyło to jednak aby załagodzić sprawę bowiem zdjęcie opublikowały liczne amerykańskie media o zasięgu ogólnokrajowym.

Szczególnie dotknięci poczuli się Afroamerykanie, nie tylko zamieszkujący w Wirginii, ale w całych Stanach Zjednoczonych.

O natychmiastową rezygnację ze stanowiska, które Northam objął rok temu, zaapelowali m. in. demokratyczni kandydaci do Białego Domu: Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand i Julian Castro.

Również demokratyczna senator Elizabeth Warren, która rozważa ubieganie się o nominację prezydencką z ramienia swojej partii przed wyborami w 2020 r. ostro skrytykowała Northama.

„Te rasistowskie zdjęcia są głęboko niepokojące.W naszym kraju nie ma miejsca na nienawiść i dyskryminację i nie mogą być one tolerowane, zwłaszcza u przywódców politycznych – zarówno Republikanów jak i Demokratów. Northam musi zrezygnować” – powiedziała Warren.

Northam odrzucił jednak te apele. W nagraniu wideo oświadczył, że „przyjmuje odpowiedzialność za przeszłe działania, ale jest zdecydowany „służyć do końca kadencji” oraz „ciężko pracować aby odzyskać zaufanie”.

