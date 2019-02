Internet się śmieje. Czy Putin i Maduro potajemnie grali w radzieckim zespole muzycznym? Uderzające podobieństwo [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie, które teraz wywołało falę spekulacji. Czy obecni prezydenci Rosji i Wenezueli, Władimir Putin oraz Nicolas Maduro wspólnie grali w mało znanym, radzieckim zespole muzycznym?

Chodzi o piosenkę „O świecie” zespołu „Sojusz”, którą do sieci wrzucono w marcu ubiegłego roku. Podobieństwo wokalisty do przywódcy Rosji oraz klawiszowca do dyktatora Wenezueli jest rzeczywiście uderzające.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że nagranie teledysku pochodzi z 1987 roku z kamery najpewniej sowieckiej produkcji, co ma istotny wpływ na jakość.

Czy więc obecni szefowie państw grali w niszowym zespole sowiecko-rockowym? Prawda jest rozczarowująca.

Wokalistą jest szerzej nieznany Igor Żurawlew. Natomiast klawiszowiec z charakterystycznymi okularami to Oleg Parastajew. To on umieścił nagranie w serwisie YouTube.

Źródło: youtube.com/spuniknews.com