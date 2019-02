Już dziś wielkie oblężenie Lidla! Supermarket przygotował SUPER PROMOCJE na sobotę. A co na to Biedronka?

Jak sobota to tania sobota w Lidlu. Niemiecki supermarket po raz kolejny przygotował promocje na szósty dzień tygodnia. To będzie ostatnia okazja do zrobienia zakupów w tym tygodniu. Co przygotowała na ten dzień w odpowiedzi Biedronka?

Lidl i Biedronka od wielu miesięcy toczą ze sobą zażartą walkę o klientów. Szczególnie starają przyciągnąć się ich w sobotę ze względu na niehandlowe niedziele. Czym tym razem będą kusić największe sieci handlowe?

Już w sobotę mega promocje w Lidlu. W ramach „taniej soboty w Lidlu” będzie można kupić:

– kabanosy klasyczne o 30 proc. taniej ;

– chipsy Snack Day o 43 proc. taniej ;

– winogrona czerwone o 40 proc. taniej ;

– cytryny luzem o 40 proc. taniej ;

– ananas luzem o 30 proc. taniej ;

– mięso mielone z szynki o 44 proc. taniej ;

– schab wieprzowy w plastrach o 24 proc. taniej ;

– szynki różne rodzaje o 20 proc. taniej.

Ponadto cała masa produktów w promocjach „wielosztuk” (np. kup 2 i zapłać mniej – red.) lub promocje na drugi taki sam produkt.

Odpowiedź Biedronki na promocje Lidla. W Biedronce w promocji znajdziemy owoce i warzywa:

– pomidory, brokuły o 25 proc. taniej ;

– truskawki o 36 proc. taniej.

W promocji także wiele rodzajów mięs:

– mięso mielone z szynki wieprzowej o 44 proc. taniej ;

– polędwiczki z kurczaka o 20 proc. taniej ;

– łopatka wieprzowa bez kości o 40 proc. taniej ;

– świeże podudzie z kurczaka o 37 proc. taniej.

W promocji także ryby:

– łosoś atlantycki o 25 proc. taniej ;

– świeży pstrąg tęczowy o 20 proc. taniej ;

– filet z pstrąga tęczowego łososiowego o 21 proc. taniej ;

– zestaw sushi o 20 proc. taniej.