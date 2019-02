Kaczyński wygrywa z „Gazetą Wyborczą”. Jednak ich przeprosiny nie satysfakcjonują prezesa

Kaczyński wygrywa z „Gazetą Wyborczą”. Portal gazeta.pl, jako pierwszy odniósł się do przedsądowego wezwania Jarosława Kaczyńskiego i zamieścił na swojej stronie przeprosiny, za napisanie, że prezes PiS jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Jednak okazuje się, że media Adama Michnika nawet nie umieją przepraszać.

Treść i forma „przeprosin” portalu Gazeta.pl dalece odbiega od warunków wezwania przedsądowego, ale też od standardów ludzkich zachowań w tego typu sytuacjach – powiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek. Jak dodała, nie niwelują one skutków wywołanych nieprawdziwymi publikacjami na temat prezesa PiS.

„Przeprosiny Gazeta.pl nie niwelują skutków wywołanych nieprawdziwymi publikacjami i twierdzeniami na temat prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Treść i forma przeprosin dalece odbiega od warunków wezwania przedsądowego, ale też – co istotniejsze – od zwykłych standardów ludzkich zachowań w tego typu sytuacjach” – podkreśliła w sobotę Mazurek.

Jednocześnie dodała, „przeprosiny” te „są przyznaniem (się) do publikowania informacji nieprawdziwych, bezpodstawnie ukierunkowanych wyłącznie na atak na prezesa Jarosława Kaczyńskiego i tym samym demaskują prawdziwe intencje autorów cyklu tekstów”. „O tyle są one ważne” – zaznaczyła.

Na stronach internetowych portalu Gazeta.pl zostało zamieszczone oświadczenie pod tytułem – Portal Gazeta.pl przeprasza Jarosława Kaczyńskiego za błąd w artykule, „w związku z nieprawdziwą informacją zamieszczoną w jednym z artykułów na stronie portalu”.

„Portal Gazeta.pl przeprasza pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w jednym z artykułów napisaliśmy przez pomyłkę, że Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa” – napisano w oświadczeniu opublikowanym w nocy z piątku na sobotę.

„Gazeta Wyborcza” opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Budowa miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez bank Pekao SA w wysokości do 300 mln euro, czyli ok. 1,3 mld zł – podała „GW”. W biurowcu miały się znaleźć m.in. apartamenty, hotel i siedziba fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Z nagrania wynika – jak napisała gazeta – że projekt budowy został wstrzymany ze względu na nieprzychylność władz Warszawy i kampanię działacza miejskiego Jana Śpiewaka. „Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie” – mówił cytowany przez „Wyborczą” Kaczyński w rozmowie z 27 lipca 2018 r.

Jak dowiedziała się w piątek ze źródeł w PiS, Jarosław Kaczyński skierował wezwanie przedsądowe do Agory SA, w którym domaga się przeprosin za cykl artykułów poświęconych planom budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

W związku z publikacjami na ten temat, prezes PiS domaga się złożenia przez Agorę oświadczenia o treści:

„Przepraszamy Pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w szeregu materiałów prasowych opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i portalu wyborcza.pl w dniach 29-30 stycznia 2019 r. zostały zaprezentowane bezprawne twierdzenia, w tym sugestie oraz relacje z wypowiedzi innych osób, że Jarosław Kaczyński popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa: płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustwa. Oświadczamy, że brak było podstaw do sformułowania takich twierdzeń i sugestii. Ubolewamy, że w wyniku tych nielegalnych działań naruszono dobre imię Pana Jarosława Kaczyńskiego. Agora S.A. – Wydawca Gazety wyborczej i portalu Wyborcza.pl”.

Takie oświadczenie – zgodnie z żądaniem Kaczyńskiego – ma być opublikowane także bezpośrednio przy artykułach nt. budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna na portalu wyborcza.pl.

Z kolei na łamach portalu Gazeta.pl w dziale „Wiadomości – Polska” oraz na profilu Gazeta.pl na portalu Twitter, Kaczyński chce publikacji przeprosin o treści: „Przepraszamy Pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że na profilu Gazeta.pl na portalu Twitter w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w materiale prasowym z tej daty na portalu Gazeta.pl została zaprezentowane nieprawdziwa i wprowadzająca w błąd wiadomość, że Jarosław Kaczyński jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Ubolewamy, że w wyniku tych nielegalnych działań naruszono dobre imię Pana Jarosława Kaczyńskiego. Agora S.A. – wydawca portalu Gazeta.pl”.

Także i to oświadczenie – jak czytamy w wezwaniu przedsądowym – ma być opublikowane bezpośrednio przy artykułach nt. budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna na portalu wyborcza.pl.

Prezes PiS oczekuje ponadto wpłacenia 30 tys. zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

Wszystkie świadczenia – jak czytamy w wezwaniu przedsądowym – mają zostać spełnione do 7 lutego br.

Źródło: PAP/ Super Express