Marek Jakubiak socjalistą? „Każde rozwiązanie takie, jak „Mama 4 Plus” jest dobre”

Marek Jakubiak, były poseł Kukiz’15, a obecnie współtwórca Federacji dla Rzeczypospolitej często posądzany jest o wolnorynkowe poglądy. I z pewnością jest w tym dużo prawdy, patrząc na głosowania w Sejmie Jakubiak jest dużo bardziej wolnorynkowy niż POPiS. W sprawach socjalnych często jednak głosuje ramię w ramię z partią rządzącą – tak było w przypadku programu „500 plus”, podobnie jest z „Mama 4 plus”.

Przypomnijmy, że projekt ustawy „Mama 4 plus” przewiduje wypłatę emerytur dla matek lub ojców, którzy nie podjęli się pracy zawodowej by wychowywać dzieci i mają ich co najmniej czwórkę. Na razie tzw. emerytura matczyna ma wynieść tyle, co minimalna emerytura.

– Programy prorodzinne, społeczne świadczą o tym, że wybieramy przyszłość i rodzinę. Regulacja emerytalna jest ważna dla sprawiedliwości społecznej. Projekt „Mama 4 plus” jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Gorliwym zwolennikiem tego pomysłu jest poseł Marek Jakubiak, który niedawno założył partię Federacja dla Rzeczypospolitej. – Każde takie rozwiązanie w państwie solidarnym jest dobrym rozwiązaniem. Są podnoszone problemy, że te matki, które pracowały dostaną z wypracowanych pieniędzy, a te które nie pracowały dostaną…- w tym momencie poseł przerwał tą niezbyt składną myśl.

– Przepraszam bardzo co dostaną? Minimalną emeryturę? To jest ile, 1100 złotych brutto? – kontynuował. Jak widać wydanie 1100 złotych brutto z kieszeni dla posła Marka Jakubiaka, który głosował za tą ustawą nie jest problemem.

Przeciwko projektowi głosowało 20 posłów w tym 2 z PO-KO, 1 z Kukiz’15, 2 z PSL-UED, 11 z Nowoczesnej, 2 z Teraz! oraz 2 z koła Wolność i Skuteczni. Poseł Piotr Liroy-Marzec jako jedyny z tego koła wstrzymał się od głosu.