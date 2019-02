Meteoryt eksplodował nad Kubą! Potężny huk zatrząsł domami. Na ziemię spadły odłamki skał [FOTO/VIDEO]

W piątek 1 lutego nad Kubą eksplodował meteoryt. Fala uderzeniowa powybijała szyby w oknach a na ziemię spadło wiele małych odłamków z tej kosmicznej skały.

Wcześniej bolid był widziany nad Florydą, ale rozpadł się już nad Kubą. Eksplodował niedaleko miasta Viñales, w prowincji Pinar del Río, a świadkowie mówią o dwóch głośnych wybuchach.

Wydarzenie miało miejsce przy bezchmurnym niebie w środku dnia, a mieszkańcom wyspy udało się uchwycić na telefonach komórkowych.

Reporter lokalnego kanału TelePinar Fátima Rivera Amador był jedną z pierwszych osób, które opublikowały zdjęcia czegoś, co wyglądało jak kawałki meteorytu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zwęglonych skał z białawymi nalotami w środku.

#BREAKING : Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite , which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions . #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

#CUBA: This is a close up of a #rock people in the #Viñales area believe is part of the #meteorite that fell in the area. You can see this one is almost the size of a #mobile phone. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xDO0jy6tCO

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019