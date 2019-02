Meteoryt uderzył w Kubę. Przerażeni mieszkańcy: „Usłyszałam dziwną eksplozję. Ziemia zadrżała” [FOTO/VIDEO]

Meteoryt uderzył w małe miasteczko w zachodniej części Kuby, a głośne eksplozje były słyszalne w pobliżu miejsca, w którym wylądował meteoryt. Przelatujący meteoryt został uchwycony na zdjęciach również przez mieszkańców Florydy.

Meteoryt uderzył w dom rodzinny w Viñales, Pinar del Río. Jego rozmiar był jednak na tyle mały, że uderzenie nie spowodowało na szczęście żadnych obrażeń.

National Weather Service z Key West na Florydzie potwierdziło, że otrzymało raporty od mieszkańców, którzy zaobserwowali meteoryt na niebie.

Nagrania i zdjęcia z nietypowego zjawiska szybko obiegły media społecznościowe. Mimo niewielkiego rozmiaru meteorytu uderzenie wywołało duży hałas. Okoliczni mieszkańcy porównywali je do hałasu startującego samolotu.

– Właśnie usłyszałam dziwną eksplozję. Ziemia dziwnie zadrżała – napisała jedna z mieszkanek. – Według władz kubańskich eksplozja miała miejsce w prowincji Vinales – przekazał Zaurbek Makaev z rosyjskiej ambasady.

