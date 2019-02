Najpopularniejszy imam świata znów chwali nasz kraj. „Bądź jak Polska” [FOTO]

Najpopularniejszy imam Mohammad Tawhidi słynie ze swoich kontrowersyjnych, jak na przedstawiciela islamu, wypowiedzi. Tawhidi chętnie wypowiada się także na temat Polski, którą obecnie już nie po raz pierwszy pochwalił.

Tawhidi urodził się w Iranie. Jest szyitą. Zna biegle język arabski, angielski oraz perski. Jest także prezesem Islamskiego Stowarzyszenia Australii Południowej, które zostało założone w 2016 roku. Choć sam jest muzułmaninem, często padają pod jego adresem oskarżenia o szerzenie antymuzułmańskich poglądów.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia umieścił Tweeta, który porównywał sytuację w Polsce i Francji. W swoim wpisie na Twitterze zamieścił dwa zdjęcia – z Paryża i z Polski, konkretnie z Wrocławia. Obrazki skomentował następująco:

„Po lewej Paryż, po prawej Polska. Zgadnij dlaczego”.

Teraz Tawhidi po raz kolejny odniósł się do naszego kraju. „Bądź jak Polska” – pisze imam. Co takiego spodobało się Tawhidiemu w naszym kraju? Wymienia on następujące rzeczy:

– (Polska) Nie przyjmuje dżihadystów ;

– (Polska) Nie otacza czcią Sorosa ;

– (Polska) Nie podporządkowuje się islamistom ;

– (Polska) Chroni swoich ludzi ;

– (Polska) Strzeże swoich granic ;

– (Polska) Broni swoich wartości ;

– (Polska) Dotrzymuje swoich obietnic (tu Tawhidi raczej mało zna naszych polityków – red.).

Poland 🇵🇱 :

✅ Does not take in Jihadists

✅ Does not worship Soros

✅ Does not submit to Islamists

✅ Protects its people

✅ Guards its borders

✅ Defends its values

✅ Does not pay terrorists $10M+

✅ Loves peace and stability

✅ Keeps its promises

Be like Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/w30cjF7tf9

— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) February 2, 2019