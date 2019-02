Nielegalni imigranci szturmują granice Wielkiej Brytanii. W ciężarówkach forsują granice! Gdzie tam kobiety i dzieci? [VIDEO]

Nielegalni imigranci szturmują granice Wielkiej Brytanii. Jak widać na nagraniach zamieszczanych w mediach społecznościowych nielegalni imigranci z Afryki, wszelkimi możliwymi sposobami, głównie nielegalnymi chcą siłą wydostać się z Francji. Chodzi oczywiście o socjal.

„Patrzymy na ciągłą presję i napięcia, które powoduje migracja w północnej Francji. Nakręciliśmy dziesiątki młodych nastolatków z Sudanu, którzy niebezpiecznie ryzykują ścigając ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii” – wypowiedział Mark Stone w Sky News.

Reporter opublikował dziesiątki filmów, na których widać młodych mężczyzn, głównie z Afryki, usiłujących wedrzeć się do samochodów ciężarowych.

Co więcej skanery używane obecnie przez funkcjonariuszy służby granicznych nie są wystarczające do walki z coraz bardziej zaawansowanymi metodami wykorzystywanymi przez gangi przemycające imigrantów w ciężarówkach jadących do Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że nielegalni imigranci znajdują nowe sposoby na oszukiwanie systemu, który wykrywa ludzi w przyczepach – informuje portal Telegraph.co.uk.

Obecna technologia rejestruje cyfrowy obraz promieniowania emitowanego przez ludzkie ciało. Chociaż władze nie podają szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób gangi przemycają ludzi by nie zostali oni wykryci przez czujniki, apel pokazuje, że system nie jest w stanie sprostać problemowi.

W ubiegłym miesiącu Brytyjskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego (RHA) poinformowało o atakach na kierowców ciężarówek w rejonie Caen oraz w porcie Ouistreham. Organizacja zwróciła się do władz francuskich o interwencję.

Członkowie RHA informują, że grupy uchodźców bezczelnie czekają przy drodze dojazdowej by włamać się do ciężarówek jadących się w stronę portu.

„Od czasu zamknięcia dżungli w Calais w 2016 r., migranci, mając na celu wyłącznie dotarcie do Wielkiej Brytanii w dowolny możliwy sposób, koncentrują się teraz na innym słabym punkcie nadmorskim, mieście Ouistreham” – mówi Richard Burnett, prezes RHA.

Poniżej jedno z nagrań, gdzie jak to twierdza lewacy, „kobiety i dzieci” chcą przekroczyć granicę UE… A ty Brytyjczyku szykuj sie by wykarmić i opłacić ze swoich podatków kolejnych afrykańskich inżynierów.

Źródło: Facebook/ Telegraph.co.uk.