Petru nazwał Kaczyńskiego „oszustem”. Teraz odmawia wykonania wezwania przedsądowego. „Chce Pan jeszcze kota przepraszać?”

Jarosław Kaczyński domaga się usunięcia wpisu, w którym Ryszard Petru nazwał go „oszustem”. Prezes PiS chce także, aby lider Teraz! przekazał 10 tys. na hospicjum.

W piątek prezes PiS skierował wezwanie przedsądowe do Ryszarda Petru za nazwanie go „oszustem”.

„Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem.#TaśmyKaczyńskiego” – napisał Petru na Twitterze.

Żaden z Jarosława Kaczyńskiego biznesmen. Człowiek, który zleca wykonanie prac i po roku nie płaci jest po prostu oszustem.#TaśmyKaczyńskiego — Ryszard Petru (@RyszardPetru) January 30, 2019

„Prezes Kaczynski skierował wezwanie przedsadowe do R. Petru za nazwanie go «oszustem». Prezes domaga sie od Petru usuniecia wpisu i zaplaty 10 000 zl na rzecz «Stowarzyszenia na rzecz wspierania hospicjum im. Jana Pawla II w Ostrowcu Swietokrzyskim»” – poinformowała Beta Mazurek.

PAP: Prezes Kaczynski skierował wezwanie przedsadowe do R. Petru za nazwanie go "oszustem". Prezes domaga sie od Petru usuniecia wpisu i zaplaty 10 000 zl na rzecz "Stowarzyszenia na rzecz wspierania hospicjum im. Jana Pawla II w Ostrowcu Swietokrzyskim". — Beata Mazurek (@beatamk) February 1, 2019

„Jarosław Kaczyński próbuje odwrócić kota ogonem. To on powinien się bać sądu, po tym co usłyszeliśmy na taśmach” – stwierdził Petru, który nie jest chętny, żeby spełnić żądania Kaczyńskiego.

W komentarzach zgasiła go jednak poseł PiS Anna Sobecka.

„Chce Pan jeszcze kota przepraszać? #JaCięNieMogę” – napisała.

Chce Pan jeszcze kota przepraszać? #JaCięNieMogę — Anna Sobecka (@sobecka_anna) February 2, 2019

Źródło: Twitter