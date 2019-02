PiS traci, Biedroń trzeci, Nowoczesna już się nie liczy. Najnowszy sondaż przed wyborami do europarlamentu

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 36,2 proc. poparcia, a Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska – 29,6 proc. głosów – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Trzecie miejsce zajęłaby nowa formacja Roberta Biedronia – 6,4 proc. głosów.

Z zamieszczonego w sobotę na stronach internetowych Onet.pl sondażu wynika, że „Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem na poziomie 36,2 proc. Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska uzyskała 29,6 proc. poparcia. Trzecie miejsce sondaż daje nowej partii Roberta Biedronia, która zdobyła 6,4 proc. głosów. Na ponad 5 proc. głosów może liczyć też Sojusz Lewicy Demokratycznej. SLD wskazało 6,1 proc. badanych”.

Jak podaje Onet, na dalszych miejscach uplasowały się: PSL (4,1 proc.), Kukiz’15 (3,8 proc.) oraz koalicja partii Wolność, Ruchu Narodowego i środowiska Grzegorza Brauna (2 proc.). Poniżej jednego procenta zdobyły: Teraz! Ryszarda Petru oraz partia Razem (obie po 0,9 proc.), a także Nowoczesna i Zieloni (obie po 0,3 proc.). 9,4 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo odda swój głos.

Według Onetu, sondaż pokazał, że ponad połowa respondentów może nie wziąć udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, do urn zdecydowanie nie poszłoby 20,2 proc. badanych. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 30,9 proc. osób. Do wyborów zdecydowanie poszłoby 31,5 proc. biorących udział w sondażu, a na odpowiedź „raczej tak” wskazało 14,4 proc.” – czytamy.

(PAP)