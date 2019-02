UWAGA! „Pirmin” nadciąga nad Polskę! Czeka nas gwałtowna zmiana pogody i śnieżny paraliż [PROGNOZA POGODY]

Meteorolodzy alarmują – ocieplenie w Polsce nie potrwa długo, nacieszmy się pogodą! Nad Polskę nadciągają polarno-morskie masy powietrza, a to oznacza obfite opady śniegu i spadek temperatury.

Zmiana nastąpi już w niedzielę w godzinach wieczornych, ale najbardziej dotkliwie odczujemy to w poniedziałek. To wtedy, głównie na zachodzie i w południowej części kraju rozpocznie się prawdziwy śnieżny paraliż.

„Intensywnych opadów białego puchu należy oczekiwać we wschodnich Sudetach i w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie do rana może spaść nawet do 10–20 cm” – informuje Biuro Prognoz Cumulus.

Wraz z opadami śniegu przyjdzie również spadek temperatury. Niestety, pogodowa aura zmieni się dość znacząco, z 10 stopni na plusie w weekend, nagle w poniedziałkowy poranek zobaczymy na termometrach -2 stopnie C.

Kiedy nastąpi zmiana? Na razie meteorolodzy wstrzymują się z opiniami na temat najbliższych dni. Wiadomo, że nad Polską przechodzić będą kolejne fronty atmosferyczne, nie ma jednak pewności jak dokładnie wpłynął na pogodę. Na ten moment prawdopodobnie w kolejnych dniach towarzyszyć nam będą opady śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Źródło: IMGW / Pogodynka.pl / Wolnosc24.pl