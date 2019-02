Zagrożenie z kosmosu jest realne. Nad Kubą eksplodował meteor. Szczątki spadły na budynki wywołując panikę [WIDEO]

Nad zachodnią Kubą eksplodował meteor. Siła wybuchu była tak duża, że w mieście, nad którym doszło do eksplozji w wielu domach wypadły szyby.

Do niecodziennego i groźnego zjawiska doszło nad położonym na zachodnich krańcach wyspy miastem Vinales. Meteor, ktrórego trajektorię śledzono nawet w bardzo odległym obserwatorium Cooperative Institute for Research in the Atmosphere w Kolrado eksplodował nad miastem.

Fala uderzeniowa była na tyle duża, że w wielu budynkach wyleciały szyby. Szczątki meteoru spadły na miasto wywołując panikę wśród ludzi i zwierząt.

Wybuch był widoczny nawet na archipelagu Floryda Keys. Świadkowie opisują, że doszło do dwóch eksplozji.

Remnants of the meteor over Viñales in western Cuba evident in #Goes16 GLM, Split Window Difference, and Sulfur Dioxide views https://t.co/yQsbCadv4g https://t.co/WRmGQbnXPC pic.twitter.com/L4gLjCF4n6

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019