Zimowy armagedon w USA. Temperatury jak na Syberii. Wrząca woda zamarza na podwórku! [VIDEO]

Zimowy Armagedon w USA. W Stanach Zjednoczonych mrozy są porównywalne tylko z tymi na Syberii. Temperatura dochodzi nawet do – 50 st. C. Chicago wygląda jak kraina lodu, a jezioro Michigan, zamarzło.

W mediach społecznościowych widzimy, że w Stanach Zjednoczonych panuje iście syberyjska aura. W środkowo-zachodniej części kraju temperatura spadła do -40 st. C, a przez wiatr odczuwalna wynosi – 50 st. C. Jak podaje „Fox News” jest zimniej niż na Antarktydzie.

Dla porównania w Chicago średnia temperatura waha się w okolicach -17 st. C, jednak w czwartkowy poranek wynosiła aż -27 st. C.

To najwyższy wynik od przeszło 150 lat. Wystarczy wspomnieć tylko, że potężne jezioro Michigan po prostu zamarzło. Widok parującego jeziora zapiera dech w piersiach.

Tylko w Rosji i w USA.

