„Jerusalem Post” opublikował artykuł dotyczący muzeum kiełbasy w dawnym obozie koncentracyjnym pod Buchenwaldem w Turyngii, który planują otworzyć Niemcy. W artykule nie pojawia się co prawda określenie „polskie obozy śmierci”, za to niemieckie miasto Buchenwald zostało przeniesione do Polski.

Przypomnijmy, że Niemcy wpadli na pomysł stworzenia muzeum kiełbasy w obozie pod Buchenwaldem. Obecnie wszystko jest w fazie projektowania. Przyszłe muzeum miałoby się znajdować „częściowo” na terenie byłego podobozu założonego w 1944 roku, gdzie przebywały kobiety pracujące dla fabryki zbrojeniowej, w tym także Polki.

Sprawa została poruszona na łamach żydowskiego portalu „Jerusalem Post”. Możemy przeczytać tam o nazistowskim, nie niemieckim, obozie koncentracyjnym przeznaczonym dla Żydów. Jak opisano obóz koncentracyjny pod Buchenwald?

– Muzeum budowane jest w miejscu, gdzie naziści przetrzymywali więźniów w czasie II wojny światowej, a następnie wysyłali ich do obozu Buchenwald, znajdującego się obecnie na terenie Polski – czytamy na jpost.com.

Jak więc widać festiwal kłamstwa trwa, bo trudno podciągnąć Buchenwald pod terytorium Polski. Miejscowość znajduje się blisko 300 kilometrów od naszej zachodniej granicy – w samym centrum Niemiec, w okolicach Lipska.