Grzegorz Braun o Gwiazdowskim, Jurku i Jakubiaku: narodowo-katolicka Partia Przyjaciół Piwa [WIDEO]

Grzegorz Braun skomentował tworzące się na polskiej scenie politycznej koalicje. Opisał zarówno projekt Roberta Gwiazdowskiego, jak i Marka Jurka i Marka Jakubiaka, jako… narodowo-katolicką Partię Przyjaciół Piwa.

– Narodowo-katolicka Partia Przyjaciół Piwa się kroi. Może niektórzy z państwa pamiętają z 90. lat – był taki projekt polityczny. W czym tu jest analogia? Analogia jest w tym, że jedno i drugie – i projekt pana Gwiazdowskiego i projekt wielce czcigodnego pana marszałka Jurka (…) to są projekty zakrojone, jako specjalistyczne. Można powiedzieć wąskobranżowe – mówił Braun.

– Jeden projekt ma się specjalizować w kwestiach gospodarczych, drugi ma się specjalizować np. w kwestiach antyaborcyjnych, antygenderowych. Dlatego powiadam, że to będzie Partia Przyjaciół Piwa, że to są przedsięwzięcia w gruncie rzeczy, jak sądzę, bardzo wytęsknione i mile widziane przez aktualny układ władzy, ponieważ aktualny układ (…) układ żoliborska grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, zdradziła na całej linii do tego stopnia, że oni sami wiedzą, że nikt już ich frazesów na ten temat nie kupi – ocenił.

– Trzeba obie te kwestie i bezpieczeństwa życia i bezpieczeństwa własności wystawić poza nawias klubu parlamentarnego PiS, trzeba stworzyć awatary – na prawo i na lewo – premiera Morawieckiego (i to jest pan Gwiazdowski) i z drugiej strony dwóch Marków – twierdził.

– Niech tam oni mówią o tej wolności gospodarczej i o tej aborcji – niech to się tam pierze, niech biją tę pianę, niech składają te swoje kolejne projekty, a w sprawach zasadniczych wszystkich innych będą głosować tak, jak partia matka. To jest moja interpretacja tej sytuacji – powiedział.

– Snuję też pewne rozważania historyczne, zastanawiam się nad tym, po jakiej to linii tych dwóch Marków mogło się spotkać. I sądzę, że to jest zielona nitka wojskowa, w tej osnowie. To mogę szerzej wykładać, sięgając do historii, wczytując się w biografie polityczne, źródła, korzenie karier politycznych obu dżentelmenów – ocenił Grzegorz Braun.

Źródło: YouTube