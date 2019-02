Katastrofa drogowa w Rosji. Zginęły dzieci jadące na zawody taneczne [WIDEO]

Co najmniej 7 osób zginęło w wypadku autobusu w Rosji w okolicach Kaługi. Ponad 20 jest rannych.

Autobusem podróżowało 48 osób. Większość to dzieci. Do wypadku doszło na drodze pomiędzy Smoleńskiem, a leżącą na południowy zachód od Moskwy Kaługą. Dzieci jechały do tego miasta na zawody taneczne.

W pewnym momencie autobus z nieznanych jeszcze powodów zjechał na pobocze, a następnie przewrócił się na dach. Wiele wskazuje na to, że kierowca stracił panowanie nad samochodem.

Jak podaje Ministerstwo ds. Sytuacji nadzwyczajnych w wypadku zginęło co najmniej 7 osób, w tym czworo dzieci. Niestety liczba ofiar rośnie. Na początku informowano o 2 zabitych osobach, potem o 4.

Ponad 20 osób zostało rannych w tym kilka bardzo ciężko. Wszystkich przewieziono do Kaługi.